Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores y usuarios con toda la cobertura de Estudiantes Campeón

Temas |Derechos y vida en pareja

Antes de firmar: 5 cosas que tenés que saber sí o sí

No son solo para ricos ni implican desconfianza. Qué permiten, cómo se hacen y en qué casos conviene firmar un acuerdo previo

Antes de firmar: 5 cosas que tenés que saber sí o sí

los contratos prenupciales son una herramienta legal válida / freepik

14 de Diciembre de 2025 | 05:29
Edición impresa

Los contratos prenupciales existen en la Argentina y están regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación.

Se los conoce como convenciones matrimoniales o contratos prenupciales y permiten que las parejas decidan, antes de casarse, cómo se administrarán sus bienes durante el matrimonio.

Aunque todavía generan dudas, no son raros ni están prohibidos. Al contrario: son una herramienta legal válida.

No obstante, es necesario prestar atención a cosas básicas e indispensables, que hay que saber antes de firmar un contrato prenupcial.

A tener en cuenta:

1Solo se pueden firmar antes del casamiento

El acuerdo debe hacerse antes de contraer matrimonio. Si ya están casados, no pueden firmar un contrato prenupcial. Lo que sí existe es la posibilidad de cambiar el régimen patrimonial después de cierto tiempo de matrimonio, pero mediante otro procedimiento.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Casos y avances recientes relevantes

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Cuatro aplicaciones para cuidar el celular

2Sirven para elegir el régimen de bienes

En Argentina existen dos regímenes:

– Comunidad de bienes (lo que se adquiere durante el matrimonio es común)

– Separación de bienes (cada uno conserva la propiedad de lo que gana o compra)

El contrato prenupcial permite, entonces, elegir formalmente el régimen de separación de bienes. Si no se firma nada, rige automáticamente el régimen de comunidad.

3No se puede incluir cualquier cosa

El acuerdo no puede regular temas como:

– el cuidado de los hijos futuros,

– la convivencia diaria,

– las relaciones personales.

Solo puede tratar cuestiones patrimoniales, como la administración de bienes anteriores al matrimonio o el reparto de gastos.

4Se hace por escritura pública

No alcanza con un acuerdo privado. El contrato debe realizarse ante un escribano, mediante una escritura pública, y luego debe inscribirse para que tenga validez legal frente a terceros.

5No es una sentencia de divorcio anticipada

Firmar un prenupcial no significa que la pareja esté pensando en separarse. Legalmente, es solo una forma de dar previsibilidad económica: ordenar herencias, proteger bienes previos, evitar deudas compartidas o resguardar emprendimientos personales.

Cada vez más parejas lo consultan no por desconfianza, sino como una forma de claridad legal. No evita conflictos sentimentales, pero sí puede reducir los problemas económicos si la relación termina.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

El "uno x uno" del campeón

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense: el anuncio de la Conmebol

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes
Últimas noticias de Temas

Autoexploración, deseo y pareja: la masturbación: entre la culpa, la religión y el cambio de paradigma

Organizar el amor: tiempos de contratos y matrimonios inteligentes

Seguridad Informática: la era del fraude a escala y la doble cara de la inteligencia artificial

La espalda al descubierto: el nuevo símbolo de seducción en la moda

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla