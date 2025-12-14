Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA

Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
14 de Diciembre de 2025 | 07:35

l Súper Cartonazo del diario EL DIA ya se juega por $4.000.000 y la chance de ganar $300.000 con la línea. Desde el viernes y hasta el martes en la edición impresa de papel salen los números de cada jornada. 

Es por eso que tras quedar vacante la ronda semanal por $3.000.000 de pesos, comenzó este jueves otra jugada en la que se suma un $1.000.000 con los nuevos cupones.

LOS NÚMEROS DE HOY DOMINGO 14 DE DICIEMBRE DE 2025

Cómo jugar al Cartonazo

Para ganar el Cartonazo hay que acceder al cupón que llega los jueves junto a la edición impresa de EL DIA y seguir desde el viernes hasta el martes siguiente los números que se publican en el diario y en la web.

El objetivo es que coincidan los 15 números de la tarjeta con los que se van publicando en la edición impresa y en el sitio web de EL DIA. Se publican, cada día, 10 números entre el 00 y el 89.

La jornada decisiva es el martes con la entrega de la quinta y última tanda de números de la ronda semanal, ya que quienes logren reunir los 15 aciertos deberán concurrir con el cupón ganador, sí o sí, a las oficinas de EL DIA, situadas en diagonal 80 Nº 815, en La Plata, antes de las 17.

En caso de haber más de un ganador, el premio será repartido en partes iguales. En este punto, debe señalarse que el ganador o los ganadores serán en principio aquellos participantes que reúnan los 15 aciertos.

Además, sigue vigente el premio por línea, que reparte cada semana 300.000 pesos, pero en este caso el pozo no es acumulativo.

Los últimos ganadores

El último Súper Cartonazo repartió 30 millones de pesos entre tres lectores. Los últimos ganadores fueron Eduardo Fabián Herrera (59 años, de Berisso), Pablo Javier Cultreras (49 años, de barrio El Mondongo) y Cecilia Sánchez Benítez (83 años, de Barrio Hipódromo).

Acertaron los 15 números y se presentaron en las oficinas de EL DIA. Además, tanto Herrera como Cultreras, exhibieron los cinco cupones que se publicaron los domingos (para ese concurso extraordinario) en la edición de papel, por lo que también se dividieron en partes iguales el premio adicional de 20 millones de pesos. De este modo, los dos lectores se adjudicaron un monto de 13,3 millones de pesos cada uno. En el caso de Sánchez Benítez se llevó $ 3.333.333 correspondiente a la ronda de 10 millones que se reparte entre los tres ganadores.

En su visita a la redacción de EL DIA, Herrera contó que siempre lee el diario y desde hace tiempo participa del juego. A su vez, relató que hace dos años sufrió un accidente cardiovascular (ACV) que lo obligó a dejar su trabajo y le afectó los ingresos del hogar. Ahora, junto a su esposa tienen un pequeño taller de costura. “El premio nos va a venir muy bien para saldar algunas deudas y seguro haremos alguna refacción en el hogar. Luego disfrutaremos de algo que nos guste”.

Por su parte, Cultreras aseguró que hace tiempo juega el Cartonazo y celebró el hecho de que “los premios sean más atractivos”. También destacó que siempre leyó EL DIA: “Antes, lo compraba todos los días. Hoy continúo haciéndolo, además de seguirlo bastante por internet”, subrayó.

