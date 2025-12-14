Fantasías sexuales: un territorio libre donde empieza el deseo (y más)

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
La sexualidad suele pensarse, afirma la sexóloga López, como algo que ocurre en el cuerpo, pero la primera chispa nace mucho antes: en el cerebro. Allí, en ese laboratorio secreto donde se mezclan recuerdos, intuiciones, películas vistas a medias y deseos fugaces, aparecen las fantasías sexuales. No necesitan escenarios reales ni protagonistas identificables.
La especialista lo resume de manera simple: una fantasía es una representación mental que nos erotiza. Un acto erótico en sí mismo. No hace falta contacto físico ni fricción —como decía la pionera Helen Kaplan— para que algo suceda. A veces, imaginar tiene más fuerza que cualquier movimiento.
Las fantasías no irrumpen de golpe: se construyen. Se arman con pedazos de experiencias vividas, con gestos observados, con historias escuchadas o leídas. Incluso lo que no nos pasó puede quedar archivado como un posible guión erótico. Por eso, aunque encuestas muestren ciertos patrones recurrentes —tríos, roles de poder, desconocidos— cada persona tiene su propio universo privado, imposible de replicar.
En ese universo no trabajan solo las imágenes. Olores, sonidos, texturas: el cuerpo también recuerda, incluso cuando está quieto. Las escenas que imaginamos suelen ser más ricas que cualquier situación concreta porque nacen sin límites, sin reglas externas, sin la mirada de otros.
La doctora López dijo que surge la pregunta inevitable: ¿hay que cumplirlas? La respuesta es más ambigua que tajante. Parte del encanto de la fantasía es justamente lo imposible, lo disruptivo, lo que quizá nunca haríamos en la vida real. Cuando alguien quiere llevar una fantasía a la práctica, el paso previo es clave: hablarlo. Comunicación, respeto, consentimiento. No para ejecutar, necesariamente, sino para entender cómo impactaría en el vínculo.
A veces basta con contarlas para que algo cambie. En parejas de larga data, la especialista lo ve como una herramienta terapéutica: compartir lo que uno imagina puede romper la monotonía, encender la curiosidad y abrir puertas nuevas. Incluso si la fantasía queda en el plano mental, puede funcionar como un afrodisíaco compartido.
Otro mito habitual es el de la “infidelidad mental”. ¿Imaginar a otra persona equivale a traicionar? No. El pensamiento es nuestro territorio privado. La fantasía no obliga ni compromete: es deseo sin acción. La culpa aparece cuando se confunden planos y se cree que lo imaginado debería quedar prohibido.
En una cultura que muchas veces reprime lo erótico, resulta esencial que cada ser humano decida su actitud en base a la propia conciencia. Fantasear, dice López, permite explorar sin riesgo, entender qué nos mueve, qué nos gusta, qué nos incomoda. Es un espacio íntimo, sin exigencias de ejecución, donde el deseo puede expandirse.
En definitiva, las fantasías sexuales no son una rareza, aunque existen quienes niegan haberlas tenido.
