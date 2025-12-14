VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense
Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy domingo gratis con EL DIA
La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva
El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional
Radiografía estudiantil: cada vez más extranjeros eligen la UNLP
Cuánto costará veranear en 2026: precios de referencia en la Costa Atlántica y Brasil
Caen los matrimonios y también las uniones convivenciales en La Plata
Ocurrencias: el mojón volvió a la ciudad que lo había abandonado
Hipotecarios: cómo responden los bancos y por qué crece la demanda
Preocupa a productores ganaderos la pérdida de rentabilidad y stock
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Entre 2022 y 2025, ambos registros descendieron de manera sostenida. Los casamientos bajaron un 31 por ciento en los últimos tres años, mientras que las uniones tuvieron una merma más moderada
Las formas de formalizar las relaciones afectivas están cambiando en La Plata. Tanto los matrimonios como las uniones convivenciales —dos figuras que marcaron el modo de comenzar una vida de pareja frente al Estado— descendieron de manera sostenida entre 2022 y 2025. Esto, además, viene generando una caída en la natalidad.
El comportamiento de ambas curvas muestra que, aunque la tendencia general es a la baja, la unión convivencial se mantuvo como una alternativa, cercana en volumen a los casamientos y más elegida por sectores jóvenes que buscan algún tipo de reconocimiento legal sin pasar por el tradicional rito matrimonial.
Los datos del Registro de las Personas bonaerense permiten trazar un panorama claro: la caída afecta a ambos registros, pero lo hace con distinta intensidad y con implicancias sociales diferentes. A la vez, revelan cómo cambió, en pocos años, la forma en que las parejas platenses conciben la convivencia, el compromiso y el lugar del Estado en la vida íntima.
En 2022, La Plata celebró 3.100 matrimonios, una cifra que poco después comenzaría un descenso pronunciado. En 2023 los casamientos fueron 2.751; en 2024, 2.702; y en 2025, 2.127.
La contracción acumulada es del 31% en tres años, una caída significativa para una figura que históricamente se mantuvo estable.
El análisis por composición de género muestra una imagen clara: 96,3% de los matrimonios fueron entre parejas femenino–masculino; 2,4% femenino–femenino; 1,3% masculino–masculino.
LE PUEDE INTERESAR
El Gobierno busca implementar la desgravación impositiva desde enero
LE PUEDE INTERESAR
Conin La Plata lanzó su campaña de padrinos y madrinas para la Navidad
Respecto del estado civil previo, la mayoría de quienes contrajeron matrimonio eran solteros/as (85%), mientras que el 12,2% tenía antecedentes de divorcio y el 2,8% era viudo/a.
Estas proporciones hablan de un perfil nítido: personas que se casan por primera vez, mayormente jóvenes o adultas jóvenes, y en menor medida quienes vuelven a formalizar una relación después de rupturas previas.
La disminución de casamientos no significa que haya desaparecido la idea de proyecto matrimonial. Muchas parejas continúan eligiéndolo con convicción.
Mariela (34), docente de City Bell, se casó en septiembre luego de convivir tres años. “Para mí, casarme era una decisión simbólica y afectiva. La ceremonia nos importaba, pero sobre todo queríamos darle un marco legal al proyecto familiar que estamos empezando. Puede ser que bajen los números, pero el casamiento sigue siendo un hecho importante para mucha gente”.
En el mismo sentido, Rodrigo (38), empleado municipal, asegura que no dudó a la hora de formalizar mediante matrimonio: “La unión convivencial está bien, pero no es lo mismo. Queríamos algo más sólido, más definitivo, con más reconocimiento social. El casamiento te ordena un montón de cosas y te da tranquilidad”.
Otros testimonios destacan el factor emocional por encima del jurídico.
Andrea (41), comerciante de Los Hornos, afirma: “Yo me casé porque quería un ritual, celebrar con la familia. No es solo un papel: es un acto que marca un antes y un después, y marca un cambio para uno y para la familia y los amigos”.
Aunque también retrocedieron desde 2022, las uniones convivenciales mostraron un ritmo de caída más moderado que los matrimonios.
Los números son los siguientes: 2.674 uniones convivenciales en 2022; 2.597 en 2023; 2.168 en 2024; 1.984 en 2025.
Si bien la baja es evidente, esta figura se mantiene en niveles similares al matrimonio. Esa cercanía numérica revela que se transformó en una opción consolidada para formalizar vínculos sin la estructura ceremonial del casamiento.
Las proporciones por género son parecidas a las de los matrimonios: 96,6% femenino–masculino; 2% femenino–femenino; 1,4% masculino–masculino. Y en cuanto al estado civil previo, este registro muestra aún mayor predominancia de personas solteras: 90,9% soltero/a; 7,6% divorciado/a; 1,5% viudo/a.
Este dato refuerza que la unión convivencial es especialmente elegida por parejas jóvenes que formalizan por primera vez un vínculo.
Quienes optan por la unión convivencial suelen señalar razones prácticas, económicas y simbólicas.
Lucía (29) es psicóloga y formalizó su convivencia en 2024. “No sentimos la necesidad del casamiento. Registrar la convivencia fue suficiente para organizar temas como la obra social, el alquiler y algunas responsabilidades legales. Para mí, es una forma más moderna y honesta de representar cómo vivimos”.
Federico y Julieta (32 y 31), pareja de Tolosa, coinciden: “Nos gusta la idea del compromiso, pero no queríamos la ceremonia ni los gastos que implica. La convivencia registrada fue una solución intermedia. Nos dio derechos y obligaciones sin necesidad de un casamiento”.
Incluso algunos la consideran un paso previo, una forma de diseñar el futuro sin atarse a una estructura rígida. Sabrina (27), empleada de comercio, cuenta: “Con mi pareja queremos casarnos algún día, pero mientras tanto preferimos registrar la convivencia. Nos ordena legalmente sin presiones”.
Más allá de los registros oficiales, crece un sector de parejas que decide no inscribirse bajo ninguna figura. No existen datos estadísticos que midan estas relaciones no formalizadas, pero los testimonios permiten dimensionar una tendencia social: la vida en pareja sin papeles ni trámites.
Ana (27) es moza y convive con su pareja desde hace cinco años. “Vivimos juntos, compartimos gastos y proyectos, pero no queremos casarnos ni registrar nada. Sentimos que el compromiso está en la convivencia diaria, no en el reconocimiento del Estado”.
El factor económico también pesa. Tomás (30), diseñador gráfico, explica: “Entre alquileres, inflación y trabajos inestables, casarse hoy es difícil. Y registrar una convivencia tampoco cambia demasiado. Preferimos dejar las cosas tal como están”.
Otros testimonios muestran un rechazo más ideológico a la institucionalización de la vida íntima. “No creo que el Estado tenga que intervenir en mi vida amorosa”, dice Carolina (33), fotógrafa independiente. “Si en algún momento necesito una cobertura legal puntual, lo resolveré. Pero hoy no me interesa formalizar un vínculo”, agrega.
La simultánea caída de matrimonios y uniones convivenciales no es solamente un dato demográfico: funciona como termómetro de un cambio profundo en las formas de concebir el compromiso afectivo.
Por un lado, el matrimonio pierde centralidad frente a modelos más flexibles. Por otro, la unión convivencial se consolida como una alternativa que equilibra formalidad y pragmatismo. Y, al mismo tiempo, crece la proporción —difícil de medir, pero evidente en testimonios y comportamientos sociales— de quienes optan por no formalizar su relación en absoluto.
En la Ciudad conviven las tres tendencias: la persistencia del matrimonio como símbolo tradicional, la expansión sostenida de la unión convivencial como formato legal más accesible y los vínculos no institucionalizados que responden a dinámicas más libres y cambiantes.
Los datos del Registro de las Personas y las voces de los propios platenses coinciden en un punto: las formas de construir pareja se diversifican, y ese cambio cultural redefine silenciosamente el mapa afectivo de la Ciudad.
Los casamientos y las uniones convivenciales siguen en caída en la ciudad / freepik
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí