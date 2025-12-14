El sorprendente resultado de comparar el presupuesto de la Legislatura con el del Congreso Nacional

A simple vista, la diferencia parece significativa. Sin embargo, el análisis del destino de esos fondos revela dos lógicas institucionales distintas. Los integrantes de las Cámaras bonaerenses se reunieron formalmente solo en 8 oportunidades, cada una. Los debates (a veces circenses) en el Congreso de la Nación, fueron muchos más. Además, las nacionales tienen comisiones de trabajo que elaboran importantes y detallados informes sobre cientos de aspectos fundamentales de la economía y otros aspectos esenciales de la vida del país, con estudios técnicos sobre, por ejemplo, la distribución de los fondos nacionales entre las diferentes provincias, y los recursos propios que ellas generan para sufragar sus gastos.

En el orden nacional, la Cámara de Diputados tiene 252 integrantes, mientras que en la bonaerense hay 92; el Senado Nacional cuenta con 72 representantes de las provincias, y el provincial con 46 que provienen de las diferentes secciones electorales bonaerenses.

El Congreso Nacional no solo financia el funcionamiento de la Cámara de Diputados y el Senado, sino también una extensa red de organismos, servicios y áreas que exceden la tarea parlamentaria estricta.

Los salarios, llamados dietas, de los diputados y senadores provinciales y nacionales, representan sólo una pequeñísima parte del gasto total en la Legislatura o en el Congreso de la Nación. A pesar de eso, muchas veces, las críticas y los debates se realizan alrededor de las llamadas dietas.

En la provincia de Buenos Aires, la Legislatura absorbió el 0,9% del gasto total del estado. En orden de importancia, según los recursos destinados a ella, fue la tercera partida, detrás de Relaciones Interiores y el Poder Judicial. En el orden Nacional, no existe un porcentaje ni siquiera parecido del Presupuesto Nacional, con destino al Congreso. Las Cámaras bonaerenses tienen el mayor presupuesto de todos las Legislaturas en el país, incluyendo el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin relación

La envergadura de las cuestiones tratadas por el Congreso que despertaron debates en todo el país no puede compararse con los asuntos que se limitó a tratar, en las pocas reuniones que realizaron las Cámaras bonaerenses. Sus gastos no guardan ninguna relación con los de las Legislaturas de otras provincias.

En realidad, la cantidad de miembros de las Cámaras y los salarios de sus integrantes no revisten importancia frente al total de gastos, pero en la provincia de Buenos Aires, la desproporción es evidente cuando se analizan los recursos destinados a salud o seguridad, y los de la Legislatura. Sin embargo, tanto los Diputados como los Senadores bonaerenses han estado de acuerdo en aprobar todos los gastos de ambas Cámaras. Esa es una coincidencia que ni oficialistas ni ninguna de las oposiciones ha tratado de romper. Un acuerdo basado en “intereses supremos”. La unanimidad es posible.