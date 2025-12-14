Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes

Robo a mano armada en una pizzería de La Loma en la previa del partido de Estudiantes
14 de Diciembre de 2025 | 09:04

Un violento robo a mano armada se registró en la previa del partido de Estudiantes de La Plata en una pizzería ubicada en la esquina de 25 y 34, en el barrio La Loma. El hecho ocurrió cuando un sujeto ingresó al local y, tras dirigirse directamente al mostrador, amenazó a una empleada apuntándole con un arma de fuego para exigirle el dinero de la caja.

Según se pudo reconstruir, el malviviente actuó con rapidez y determinación. Bajo amenazas, logró llevarse toda la recaudación del comercio y luego se dio a la fuga, sin que nadie resultara herido. La situación generó momentos de extrema tensión entre los trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar.

El asalto quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes se observa que el delincuente actuó a cara descubierta, un dato clave para la investigación. El material ya fue aportado a la Policía, que trabaja para identificar al autor del hecho.

Intervienen en la causa efectivos policiales de la jurisdicción, quienes analizan las filmaciones y recaban testimonios para avanzar con la investigación del robo ocurrido en una zona muy transitada del barrio platense.

