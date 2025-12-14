La hoja de ruta de Kicillof para el PJ, nombres y una foto sugestiva

Axel Kicillof no será candidato a presidir el PJ bonaerense. Esa decisión está tomada desde hace rato, pero no implica que, llegado el caso, termine dándole la bendición a algunos de los dirigentes de su espacio dispuestos a enfrentar al kirchnerismo en una eventual contienda interna.

Un paso trascendente para definir la estrategia política se develará el próximo viernes. Máximo Kirchner, cuyo mandato vence un día antes, convocó al partido para, entre otras cuestiones, definir la fecha de renovación de autoridades. Se habla de fines de febrero o principios de marzo.

A partir de esa certeza comenzará un camino diferente, la construcción de un proceso que termine en una lista de unidad o que finalmente se dispare una disputa en las urnas con el kicillofismo por un lado y La Cámpora y sus intendentes aliados, por el otro.

Cerca de Kicillof reconocen sin tapujos que hay malestar con el hijo de la ex presidenta por la forma en que manejó el partido. “Lo cerró al debate y con sus acciones dilatorias postergó el recambio de autoridades. Su mandato vence el 18 y recién convocó a definir la fecha de elecciones un día después”, señalan.

En principio, sin otra salida aparente, el hijo de la ex presidenta terminará prorrogando su mandato por algunos meses más mientras se pone en marcha el proceso electoral.

El caso es que la figura de Máximo Kirchner genera además resquemores entre los intendentes kicillofistas que no quieren saber nada con su continuidad. “No vamos a aceptar imposiciones”, dicen como para atajarse frente a la posibilidad de que Cristina Kirchner pretenda otro mandato de su hijo al frente del PJ bonaerense.

Si bien no se descarta una lista de unidad, pocos creen en la alternativa de que sea encabezada por Máximo.

En las últimas semanas trascendió que el kirchnerismo, si se confirma que Máximo Kirchner no irá por un nuevo mandato, podría proponer como alternativa a los Federico: Otermín (Lomas de Zamora) o Achával (Pilar). Esa eventual oferta tampoco convence mucho al kicillofismo, que no quiere volver a repetir el esquema de la elección de Jorge Taiana como primer candidato a diputado nacional.

“Cristina eligió a Taiana al frente de la lista y dijeron que fue porque lo pidió el Gobernador y eso no fue así. Si quieren hacer lo mismo con estos intendentes porque sostienen que se llevan bien con nosotros, no va a pasar. Más aún si detrás de todo eso está La Cámpora”, añaden.

En Casa de Gobierno salieron a agitar el nombre de Verónica Magario como posible postulante a la presidencia del PJ. Pero no sería el único. “La Matanza ya controla el congreso partidario con Fernando Espinoza y no se puede llevar todo”, argumentan algunos alcaldes del Movimiento Derecho al Futuro.

Por eso, buscarían proponer a unos de los suyos. Hay quienes mencionan al platense Julio Alak, pero podría no ser el único.

Mientras tanto, ayer, apareció una foto sugestiva: la del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, junto al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, enfrentado sin remedio con Máximo Kirchner.

Hay quienes creen ver allí algún posible alineamiento para, si se da el caso, abrir la pelea por el PJ con el kirchnerismo.