Domingo gris en La Plata con alerta amarillo por tormentas fuertes y ráfagas de viento: ¿a qué hora llegan?

El tiempo se presentaba este domingo con probabilidad de tormentas aisladas por la mañana y tormentas fuertes hacia la tarde y noche, vientos intentos y notable descenso de la temperatura con marcas mínimas de 17ºC y máxima 22ºC.

El Servicio Meteorológico Nacional, además, lanzó una alerte amarillo para esta tarde por "tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes". El SMN indicó que "las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

Cómo arranca la semana

Para el lunes, comienzo de semana, se prevé cielo mayormente nublado a parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 12ºC y máxima de 25ºC.

En tanto que para el martes se espera cielo algo nublado, vientos leves y temperatura mínima de 12ºC y máxima de 25ºC.