Choque y vuelco en la zona oeste de La Plata: hubo dos heridos

Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Un fuerte siniestro vial ocurrió este domingo en la avenida 155 y 62 de Los Hornos, dejó como saldo dos personas heridas y uno de los vehículos involucrados volcado sobre su lateral en la zona oeste de la ciudad de La Plata.
Según informaron fuentes policiales a EL DIA, por causas que aún se investigan, chocaron un vehículo marca Fiat modelo Siena y otro marca Volkswagen modelo Virtus, provocando que uno de los autos terminara volcado. Al arribar al lugar, oficiales del Comando de Patrullas constataron la veracidad del hecho y asistieron a las víctimas.
Uno de los heridos tiene 53 años, quien se encontraba consciente, y otro, presentaba aturdimiento y politraumatismos. Ambos fueron trasladados por una ambulancia del SAME Nº 6 al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde se informó que se encuentran fuera de peligro.
En tanto, el conductor imputado, de 50 años, fue asistido en el lugar por personal médico del SAME Nº 1, sin necesidad de traslado hospitalario.
Los dos vehículos involucrados quedaron secuestrados para las pericias y se aguardó la llegada de Policía Científica para realizar las tareas técnicas en el lugar del hecho.
Por último, la causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI Nº 12 de La Plata.
