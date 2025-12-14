Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final

VIDEO.- Francella, viral: el sufrimiento en los penales y la desazón del final
14 de Diciembre de 2025 | 08:40

Escuchar esta nota

 

El Estadio Madre de Ciudades fue el escenario de una final electrizante que terminó con Estudiantes de La Plata alzando la copa, tras imponerse en la tanda de penales, y el partido dejó a Guillermo Francella como una de las tendencias en las redes sociales.

El "Pincha" derrotó a Racing, que una vez más se quedó a las puertas de un título, sumando una nueva frustración en su historial de definiciones cerradas.

La derrota, particularmente amarga por la instancia de la definición, generó la natural decepción en la parcialidad académica. Y uno de los rostros más conocidos de esa tristeza fue capturado por la transmisión oficial.

El gesto viral de Francella

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes

El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

El actor Guillermo Francella, reconocido fanático de Racing y habitual asistente a los partidos clave del equipo, se encontraba en la tribuna siguiendo las instancias de la definición.

Durante la tanda de penales, la cámara de televisión lo enfocó en el momento exacto en que uno de los jugadores de Racing erró su disparo. El gesto de Francella, una mezcla de frustración profunda y resignación instantánea, fue capturado y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La imagen se convirtió en meme en cuestión de minutos, con miles de usuarios comentando la "tristeza eterna" del hincha de Racing a través del rostro de uno de sus seguidores más famosos.

La Academia deberá esperar para sumar una nueva estrella, mientras que la imagen de Francella en la tribuna queda como el epílogo gráfico del drama vivido por el club de Avellaneda en Santiago del Estero. 

