La Ciudad

Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
12 de Diciembre de 2025 | 03:38
Con el cupón que se va a publicar este domingo en la edición impresa de EL DIA, viene un descuento de 5.000 pesos para comprar la remera del Pincha, la del Lobo o la de Boca, de Raiders. Sólo hay que recortar el cupón y presentarlo en Raiders (47 Nº 609, entre 7 y 8) al momento de abonar la remera, que tiene un precio de $19.900. También se la puede adquirir en EL DIA (diagonal 80 Nº 817), de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Los Socios del Club EL DIA tendrán un descuento mucho mayor al momento de hacer la compra.

 

