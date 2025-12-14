La figura: Guido Carrillo

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
El Tanque de Magdalena, el hombre de los goles importantes y de las finales, fue el que le dio una vida más a Estudiantes en pleno partido. Tras ese grito, se ilusionó, creyó y sumó nuevo título a su palmarés
Otra vez Guido Carrillo, siempre Carrillo, el hombre de los goles importantes, que una vez más convierte en una final para que Estudiantes vuelva a rugir y toque la gloria. Convirtió el gol que le dio la posibilidad al Pincha de seguir soñando con bordale una estrella más a su escudo, dicho y hecho.
Luego de estar suspendido por cuatro fechas, tras la expulsión que recibió ante Tigre en el Coliseo de Victoria, el delantero volvió a ser de la partida, y apareció en el momento donde sus compañeros más lo necesitaban, ganó por los aires como un pájaro suelto y le dio una vida más al conjunto platense que lo aprovechó.
El oriundo de Magdalena tuvo un primer tiempo regular, donde hizo su labor dentro del área y fuera de su hábitat natural pero sin defraudar. Si bien no tuvo mucho contacto con el balón estuvo parado en los espacios que el rival generó.
En este sentido, tuvo una de las chances más claras de abrir el marcador en la etapa inicial, tras una corrida del marcador de punta derecho Román Gómez por la calle central, este la cedió correctamente para el Tanque, que dentro del área por el sector derecho se adelantó unos metros para rematar, pero no pudo ante la valla de Facundo Cambeses, que se agigantó tras la contención del remate.
Por su parte, también salvó de irse expulsado, ya que en una lucha aérea, golpeó vehementemente a Agustín García Basso, quien quedó golpeado durante unos minutos en el campo de juego. Pese a esto, el delantero solamente fue amonestado, ante las quejas de los futbolistas de la Academia para que revise la infracción en el VAR.
De esta forma, si bien no tuvo uno de los mejores primeros tiempos, cumplió con su rol de delantero y de pivote, ya que luchó todas las pelotas que fueron por arriba y en la mayoría pudo ganar para jugarla hacia sus compañeros.
En el complemento, mantuvo su rendimiento. Tuvo un juego espejo al de los primeros 45 minutos. A su vez, también tuvo una chance de abrir el marcador en la calurosa noche de Santiago del Estero. Estudiantes aprovechó un desacierto defensivo de Racing y con la conducción de Cristian Mediana por el centro jugó para Tiago Palacios, a quien en un primer momento se le fue larga, pero logró centrar por lo bajo en una especie de buscapié para que concrete Carrillo. Pero este llegó muy justo sobre la marca de Santiago Sosa, que impidió que pueda estirar su botín. Con esta, y la del primer tiempo, fueron las más claras del Pincha y ambas del Tanque madalenense.
Ya cuando el tiempo se acababa y parecía que el Torneo Clausura se iba para Avellaneda, Guido apareció por los aires para poner de cabeza la igualdad 1-1, a falta de pocos minutos para el final del partido. Además de la buena conexión, José Sosa tuvo mucho que ver en la paridad, ya que fue quien tiró un centro exquisito cerca del borde derecho de área, y que Carrillo lo coronó con un gol que guardará por siempre en el cajón de los recuerdos.
El “nueve” volvió a convertir en una final en la era Eduardo Domínguez como capitán en jefe de Estudiantes. El primero fue un 13 de diciembre pero de 2023 ante Defensa y Justicia por Copa Argentina en el Estadio Ciudad de Lanús, donde el León volvió a rugir luego de 13 años. El segundo, fue en el mismo escenario de anoche y en el mismo arco y de cabeza también hace un año atrás, cuando el Pincha se impuso por 3-0 ante Vélez, en la final del Trofeo de Campeones.
Pese a esto, Guido Carrillo le devolvió la ilusión al Pincherío de jugar el alargue, y en medio de un cansancio extremo, el futbolista dejó en claro su amor por la camiseta y los colores blancos y rojos, ya que a pesar del desgaste siguió dejando todo de sí. Si bien se notó una merma en el rendimiento, las ganas estuvieron. Para colmo, el entrenador para esta instancia del partido ya había gastado todos los cambios, por las distintas molestias de sus compañeros, por lo cual, tuvo que mantenerse en el campo de juego.
De esta forma, con sangre, sudor y lágrimas, quien fue padre de Rita hace pocos días, sumó una alegría más a la libreta de fin de año y coronó la temporada con su cuarto título con Estudiantes. Por eso, el nombre y apellido de Guido Marcelo Carrillo quedará escrito en los libros de historia albirrojo.
Por su parte, luego de la consagración, el delantero se emocionó al decir: “Es increíble, tengo una emoción inexplicable. No puedo creer vivir esto con el club de toda mi vida, el que siempre se levanta”.
Con relación a los partidos que no disputó por la expulsión sostuvo: “El día que me expulsaron y me dieron las cuatro fechas no tenía justificación, pero sabía que con este grupo íbamos a lograr jugar esto y llegar al final. Son unos animales, sacaron todos los partidos adelante”.
