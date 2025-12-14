Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Uno por uno

Uno por uno
14 de Diciembre de 2025 | 03:16
Edición impresa

Guido Carrillo (9)

Lo que jugó el delantero. Más allá del corazón, dejó todo y peleó cada pelota como si fuese la última. Luchó con los centrales, aportó en el juego y además se mostró siempre como una amenaza. Tuvo chances para convertir, pero no estuvo fino. Pero cuando el equipo lo necesitó, Guido apareció: faltando pocos minutos para el final del encuentro y con un resultado adverso, el histórico goleador apareció con un cabezazo salvador para llevar todo al alargue. Sin dar más, por una molestia en el posterior, siguió luchando. Y en los penales, Estudiantes tocó el cielo con las manos

Ramírez fue correcto (6)

Más allá de que pudo haber mostrado alguna tarjeta más, estuvo a la altura de la final que se jugó en Santiago del Estero. Impuso personalidad y manejó bien los momentos de tensión, más allá de todo lo que se habló con su designación en la previa

 

(-)

“El equipo se hizo fuerte en los mano a mano”

Muslera impuso su jerarquía en los penales

Los jugadores de Estudiantes estuvieron a la altura de lo que se jugó en el Único Madre de Ciudades. Más allá que unos sobresalieron más que otros, todos otorgaron su granito de arena para llevar al equipo a lo más alto del fútbol argentino

 

FERNANDO MUSLERA (9)

Impuso toda su jerarquía en la final. En el gol no tuvo responsabilidad, pero después mostró seguridad en cada centro y además le sacó un cabezazo clave a Martínez en el alargue. Y de yapa, le atajó un penal clave a Martirena en la tanda.

ROMÁN GÓMEZ (7)

Muy activo en ataque, con buenos pases filtrados. Después tuvo que lidiar con un activo Vergara, pero ganó varios duelos. Quizás jugó un poco al límite por momentos, donde vio una amarilla innecesaria. Pero impuso garra y corazón.

SANTIAGO NÚÑEZ (6)

Estuvo muy firme en el juego aéreo y anuló a Maravilla Martínez. Quizás por momentos no estuvo tan fino con la pelota y arriesgó demasiado. Maravilla lo anticipó en la jugada del gol, con oficio. Pero supo reponerse y aguantó hasta donde pudo, ya que tuvo que irse lesionado en el inicio del primer tiempo del alargue.

LEANDRO GONZÁLEZ PIREZ (8)

Muy firme. Impuso mucha personalidad y carácter. Prácticamente no perdió duelos y después se mostró firme en el juego aéreo, más allá del mal cabezazo hacia atrás que generó la jugada del gol. En el alargue, fue impasable y mostró todo su oficio.

SANTIAGO ARZAMENDIA (7)

Muy concentrado en la marca y con pocas subidas en ataque. Se dedicó a anular a Solari, que casi nunca lo desbordó. Después tuvo buenas salidas y realizó un buen despliegue, para colaborar en la faceta defensiva. Además ganó varios duelos aéreos. Abandonó la cancha, entre lágrimas, por una fuerte lesión en la rodilla.

SANTIAGO ASCACIBAR (7)

Corrió y metió mucho, moviéndose por todo el ancho del mediocampo. Tuvo momentos de imprecisión, pero después generó buenas conexiones con Carrillo y hasta se fue en varios pasajes al ataque. En el alargue, fue uno de los que más corrió y dejó todo.

EZEQUIEL PIOVI (6)

Muy correcto en la marca, siendo una rueda de auxilio constante para el equipo. No participó tanto en la creación de juego, pero liberó a sus compañeros más allá del buen doble cinco de Racing. En el complemento hizo mucho desgaste y cumplió.

CRISTIAN MEDINA (6)

Tuvo temple y mucha visión de juego. Generó un gran despliegue, le dio el toque de calidad al mediocampo e hizo jugar mucho al equipo. Dio buenos pases filtrados y además aguantó la pelota como pocos. Salió reemplazado en el segundo tiempo regular, por cansancio.

TIAGO PALACIOS (7)

Fue desequilibrante. Tuvo una chance clara en el primer tiempo y después se mostró muy activo. Pocas veces lo pudieron parar y generó mucho desorden defensivo. En el complemento generó buenas jugadas, pero tuvo que abandonar la cancha por una lesión muscular.

GUIDO CARRILLO (9)

El corazón de Estudiantes. El que siempre aparece en los momentos más difíciles. Volvió locos a los centrales, tuvo chances para convertir y estampó el empate clave, con un frentazo de categoría. El alargue lo jugó diezmado, con el físico al límite. Pero con sangre, sudor y lágrimas, dio todo.

EDWUIN CETRÉ (7)

Tuvo algunos buenos momentos, donde se mostró picante y hasta tuvo alguna chance para inquietar a Cambeses. Su mejor versión se vio a partir del segundo tiempo regular, donde se mostró picante y generó buenos ataques.

Ingresaron

JOAQUÍN TOBIO BURGOS (7)

Entró muy bien en el complemento, ya que le dio mayor velocidad al equipo. Y marcó un penal clave.

JOSÉ SOSA (8)

Entró con categoría. Dio la asistencia de tiro libre y manejó los tiempos del encuentro.

ERIC MEZA (7)

Jugó muy bien, con despliegue y ganas. Marcó su penal.

LUCAS ALARIO (6)

Entró con mucha voluntad y cumplió, sin sobresalir.

GASTÓN BENEDETTI (7)

Entró metido y no paró de correr.

FACUNDO RODRÍGUEZ (6)

Cumplió en lo que jugó. Y marcó el último penal

promedio

7,10

 

 

