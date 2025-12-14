Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Ecuador lidera el ranking

Radiografía estudiantil: cada vez más extranjeros eligen la UNLP

Según un informe de investigadores locales, en el último año la matrícula internacional creció un 5%. Medicina tiene a la mayoría

Radiografía estudiantil: cada vez más extranjeros eligen la UNLP

Medicina, con 23.000 estudiantes, reúne al 19% de la UNLP / EL DIA

14 de Diciembre de 2025
Año tras año la Universidad Nacional de La Plata se consolida como un polo de formación atractivo para estudiantes de otros países. Así lo confirma el último informe del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas, que ofrece una radiografía detallada de la composición social, demográfica y territorial del estudiantado universitario. Entre los datos más relevantes, sobresale el crecimiento de estudiantes extranjeros, un fenómeno que se profundizó durante el último año y que tiene a la Facultad de Ciencias Médicas como principal protagonista.

Según el documento, durante 2024, la UNLP alcanzó los 123.134 estudiantes regulares de grado, lo que representa un incremento del 6% respecto a 2023 y del 12,1% en comparación con 2019. En ese universo, el 7% de los alumnos proviene del exterior, una proporción similar a la de años anteriores, aunque con un crecimiento interanual del 5% en términos absolutos.

El dato desprende algo sorprendente: actualmente, la casa de estudios recibe estudiantes de 40 países de los cinco continentes.

Hacia el interior de este segmento, la Facultad de Ciencias Médicas aparece como el principal imán para quienes llegan desde otros países. Según el informe, el 23% de su matrícula es extranjera (unos 5.400), una cifra muy superior al promedio general y que explica buena parte del crecimiento total de alumnos en la UNLP.

Medicina concentra además el 64% del total de estudiantes extranjeros de la universidad y se posiciona como la carrera más elegida independientemente del lugar de origen, tanto por jóvenes de la Región Capital como del interior del país y del exterior.

Asimismo, el estudio detalla que la comunidad extranjera más numerosa es la de Ecuador, que representa el 39% del total y creció un 19% en relación con 2023.

En el listado, le siguen Brasil, Colombia, Perú y Chile. En contraste, se registraron descensos en la cantidad de estudiantes provenientes de Venezuela y Paraguay, mientras que la Facultad de Periodismo y Comunicación Social fue la única que mostró una baja en su matrícula extranjera.

Siguiendo el mapa regional

No obstante, más allá del fenómeno internacional, el informe traza un panorama amplio del estudiantado platense. El 46% de los alumnos proviene de la Región Capital - La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Magdalena - , lo que confirma el peso regional de la universidad.

A su vez, el 90% de los estudiantes argentinos son bonaerenses, aunque hay presencia de jóvenes de todas las provincias del país. Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ubican entre los principales lugares de origen fuera de la provincia, con un crecimiento destacado de estudiantes porteños y santafesinos durante el último año.

Mayoría de mujeres

Por otra parte, en términos demográficos, la UNLP mantiene una mayoría femenina: las mujeres representan el 59,1% del total de estudiantes, con una leve suba respecto de 2023.

Carreras como Trabajo Social, Psicología, Odontología y Ciencias Médicas muestran los mayores niveles de feminización.

La edad promedio del estudiantado es de 25,4 años, aunque facultades como Ciencias Jurídicas y Trabajo Social concentran a los alumnos de mayor edad, mientras que Informática e Ingeniería presentan los promedios más bajos.

El informe también aporta datos sobre las condiciones de vida de los estudiantes, un aspecto clave para comprender el impacto de la universidad en la ciudad. El 55% reside en casas o departamentos alquilados y el 41% vive solo, una situación que se acentúa entre quienes llegan desde otras provincias o países y que incide directamente en la dinámica habitacional de La Plata.

Además, el 22% de los alumnos trabaja mientras cursa sus estudios y el 33% tiene hijos, siete puntos porcentuales más que el año anterior.

Otro dato significativo es el rol social de la universidad pública: el 40% de los estudiantes de la UNLP es primera generación universitaria en su familia. Ese porcentaje asciende en facultades como Trabajo Social, Ciencias Médicas, Veterinaria y Ciencias Jurídicas, lo que refuerza el carácter inclusivo del sistema universitario.

De este modo, el crecimiento de estudiantes extranjeros - con Medicina como principal puerta de entrada - confirma una tendencia sostenida en la UNLP, que en los últimos años amplió su matrícula y diversificó el perfil de sus alumnos. El informe muestra una universidad atravesada por trayectorias cada vez más heterogéneas, con estudiantes que combinan estudio y trabajo, que son padres o madres y que, en muchos casos, representan la primera generación universitaria de sus familias.

Al mismo tiempo, la llegada constante de alumnos desde otras provincias y del exterior tiene un impacto directo en la vida cotidiana platense. El movimiento incide en el mercado de alquileres, el transporte, el comercio y los servicios, y refuerza el rol de la ciudad como polo educativo de alcance nacional e internacional, con desafíos crecientes pero también con un peso estratégico en la formación de profesionales que eligen la Universidad como opción de futuro.

 

