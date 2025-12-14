Nunca caminarás solo, Estudiantes

SANTIAGO DEL ESTERO (Env. Esp).

Aplausos para los hinchas. No se le puede pedir más. Dejaron todo: tiempo, dinero, físico y algo más para acompañar a su equipo en una nueva final en el fútbol argentino. Los de Estudiantes dejaron una película que más allá del resultado quedará para el recuerdo. Más de 14 mil personas alentaron en las tribunas pese a la enorme distancia, el calor y la altura del año.

La nota saliente fueron los constantes insultos a Claudio “Chiqui” Tapia. Cada vez que los parlantes bajaron su alto sonido se escuchó el grito de guerra contra el presidente de la AFA, enemistado públicamente con el Pincha y principalmente con su presidente Juan Sebastián Verón. Lo gracioso fue que cada vez que se escuchaban los insultos el DJ tenía que subir el volumen para que no se escuche nada. Al principio al animador José María Listorti le costó controlarlo.

Entre las banderas que se vieron: “Merlo”, “23 y 68”, “Gonnet”, “City Bell”, “Los Hornos”, “El Bajo”, “V. Elisa”, “La loma”, “Catamarca”, “Un estilo de vida”, “La vida por vos”, “Los de siempre”, “Santa Ana”, “Ensenada”, “Filial Claudio Gugnali”, “Berisso”, “Caballito”, “Los Salvioli”, “Los Leales”, “La única banda de la Ciudad”, “Caseros”, “Plaza Güemes”, “Hernández”, “Ringuelet”, “ Leones del Sur” y “Tolosa”, entre otras.

El calor fue lo más mencionado de la jornada. Caluroso por extremo. Al mediodía el termómetro pasó los 40 grados e hizo imposible que los hinchas pudiesen estar al resguardo.

El mayor problema lo tuvieron quienes no consiguieron alojamiento, la mayoría. Esas personas se las tuvieron que arreglar de la manera que pudieron. Algunos consiguieron lugar en paradores acondicionados para la ocasión: muchos boliches que habilitaron sus patios para recibir a los hinchas. Otros se la bancaron debajo de un árbol o donde encontraron sombra. Los afortunados con hotel descansaron con aire acondicionado.

Los primeros hinchas llegaron un día antes. No muchos de ningún bando, pero algunos hicieron pie en la capital de la provincia el viernes. Otros le apuntaron a Termas de Río Hondo, unos 70 kilómetros más al norte. El alquiler de casa quintas se expandió desde la noche del domingo, una vez que la Academia eliminara a Boca. Por eso no hubo lugar en una plaza que ya de por sí no tiene tantos lugares para hospedarse. Gustavo Feysulaj con familia, Bautista Medrano, Felipe Ojeda e hijos, Gustavo Galasso, la familia Di Tomasso, Pedro Marziani y las familias Soria, Pérez, Matallán, Ramírez y tantos más fueron de los primeros en llegar al lugar de los hechos. Otra vez la movilización fue nacional, porque el Pincha tiene fuerte presencia en todo el país.

La caravana albirroja comenzó la noche del viernes. Desde UNO salieron unos 60 micros, que ganaron la ruta en la madrugada con un episodio que impactó. La unidad 19 chocó con otro colectivo que trasladaba hinchas y se produjo un fuerte impacto a la salida del Gran Buenos Aires (ver aparte). Resultado de eso se registraron tres heridos que fueron derivados al hospital de Pilar donde después de unos chequeos les dieron el alta. De regreso al grupo, la caravana continuó.

Pero la pesadilla no se terminó ahí, ya que otra unidad sufrió la rotura de una rueda y tras varios intentos se decidió que regrese a la Ciudad de Buenos Aires. Algunos simpatizantes fueron reubicados en otros colectivos.

La bronca fue en aumento, en las redes sociales y en el lugar de los hechos. El propio presidente albirrojo Juan Sebastián Verón habló de “falta de empatía total con los hinchas” y que “después hablan de que los clubes son de los socios”.

En el Madre de Ciudades se concentraron los 14 mil hinchas del Pincha. La inmensa mayoría desde La Plata (algo que no sucede con Boca o River, por ejemplo, que son casi todos de la zona cercana a Santiago del Estero) ocupó la tribuna Sur y la platea Oeste. Mucho colorido y pasión desde temprano, pese a las complicaciones, al intenso calor y a una época del año donde a veces no dan ganas de tanto esfuerzo.

Los muchachos de la filial local (unos 124 socios) fueron los anfitriones de decenas de hinchas. Con Gustavo Miranda a la cabeza dieron una mano, agua, cargadores y lo que sea a los que necesitaban. Se fueron sumando de Misiones con los de la filial Bocha Ponce, grupos de Salta, Chaco, Catamarca y los fieles exponentes de Jujuy, que siempre acompañan a Estudiantes en los partidos que se permite.

Además del Club muchas filiales y agrupaciones fletaron micros. Por ejemplo el exdirigente Luis Alvarez Gelvez reunió a 130 personas que se trasladaron el viernes por la tarde y llegaron al amanecer. La previa fue en el parador Tabla Redonda, con muchos árboles y pileta.

Los micros se reunieron en el club Banco Provincia, en la zona de El Zanjón. Allí los hinchas pasaron un poco mejor las altas temperaturas que tanta agobian en esta época del año. ¿A quién se le ocurrió jugar allí en diciembre?

Otros se quedaron a unas horas de Santiago del Estero. Como Mauro Garaventa y los hermanos Ozog. En casa de campo cortaron un poco el cansancio del viaje para descansar, almorzar y hacer el último tramo con toda la energía. Esta modalidad la implementaron varios.

Los que colapsaron fueron Aeroparque y Ezeiza. Infinita cantidad de vuelos chárters de 12, 50 y hasta 120 pasajeros, con hinchas de Racing y Estudiantes. Como el Jorge Newbery ya no tenía más capacidad una buena cantidad de vuelos partió desde Ezeiza. Otros, incluso, desde El Palomar. Estos viajes tenían un costo superior al millón y medio de pesos, no aptos para cualquier tipo de bolsillo.

REENCUENTRO CON SU AMIGO

Entre las particularidades del partido está la de Fabián Cuello, abogado nacido en La Plata que se radicó en Santiago del Estero y aquí se pudo encontrar con su gran amigo de la escuela Primaria, al que no veía desde hacía más de 50 años. Se contactaron por las redes y al enterarse que iba a viajar, Juan Carlos le avisó y se encontraron. Esta vez no en el barrio Hipódromo o en la Escuela 66 Almirante Brown sino en el caluroso Madre de Ciudades.

