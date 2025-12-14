Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: acceso ilimitado hasta el domingo

Economía Dominical |Enfoque

Desinflación en pausa

Persisten presiones en precios regulados y servicios, mientras el mercado proyecta una desaceleración lenta

Desinflación en pausa

La inflación de noviembre fue 2,5 por ciento / web

14 de Diciembre de 2025 | 04:10
Edición impresa

Instituto de Economía Aplicada

Universidad del Este (UDE)

El INDEC informó el jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre marcó un avance mensual de 2,5% y una variación interanual de 31,4%, con un acumulado en los primeros once meses del año de 27,9%. El número confirma que, pese a signos coyunturales de menor volatilidad cambiaria, la inflación continúa acelerándose, como en los últimos seis meses.

LE PUEDE INTERESAR

Avanzan obras en Bahía para un corredor verde urbano

LE PUEDE INTERESAR

Retroceden 9,1% las ventas minoristas en noviembre

La composición del registro muestra una heterogeneidad relevante entre bienes y servicios, donde los segundos mantienen una dinámica superior a los bienes en la comparación interanual, y que las categorías reguladas siguen aportando de manera importante a la variación anual. De hecho, si analizamos el IPC por componente, vemos que la inflación núcleo marcó 2,6% mientras que los regulados aceleraron al 2,8%.

Parte de esto se debe a las subas del combustible que internalizaron el ajuste del tipo de cambio de los meses previos. Varias divisiones de la canasta mostraron subas relevantes: alimentos y bebidas, vivienda (por tarifas), y transporte explicaron buena parte del aumento del mes. Por su lado, los rubros que menos escalaron son aquellos más afectados por la apertura de las importaciones: equipamiento del hogar y prendas de vestir y calzado.

PROYECCIONES

Las expectativas del mercado, medidas por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central publicado a fines de noviembre, proyectan para diciembre de 2025 una inflación mensual cercana al 2,1% (ligeramente superior al REM anterior) y del 19,6% para 2026.

El REM sintetiza que el mercado sigue descontando una senda de desaceleración gradual, aunque aún con cifras mensuales que no implican una desinflación rápida: aún en 2027 no se alcanzaría la inflación de un dígito.

Inflación y expectativas

La economía está en una fase de desaceleración relativamente lenta: si bien el último semestre muestra una aceleración, un proceso de estabilización no es lineal. Igualmente, resulta evidente que el piso inercial del 2% resultará más difícil de perforar que los anteriores, en tanto en los últimos 12 meses sólo se logró una inflación menor entre los meses de mayo y agosto, es decir, los de mayor calma cambiaria.

Resulta interesante analizar a su vez el comportamiento de la oferta y demanda de dinero los últimos meses. Entre diciembre 2024 y julio 2025 hubo un considerable aumento del circulante (30,7%) en el marco de la remonetización de la economía y el incremento del crédito, sin embargo esta dinámica cambió en julio con la eliminación de las LEFI a la cual siguió una política monetaria muy contractiva de suba de encajes y tasas de interés reales al alza.

Sin embargo, esta política no redujo el circulante, sino que trasladó el sobrante monetario de las LEFI a los encajes bancarios, los cuales pasaron de representar en promedio el 35% de la Base Monetaria entre enero y julio al 43% entre agosto y noviembre.

De esta forma, la mayor oferta de dinero, en conjunto con la caída de la demanda de pesos que se expresó en menor crédito y aumento del tipo de cambio, se configuraron en una inflación creciente en el segundo semestre. Post-elecciones el Gobierno decidió relajar la política monetaria, pero se mantiene como una incógnita si la demanda de pesos se recuperará de manera acelerada. Si observamos la variable más inmediata, el tipo de cambio, es claro que la demanda por dolarización de carteras se desaceleró, pero no se revirtió: el precio de dólar se mantiene muy cerca del techo de las bandas cambiarias.

LA DESACELERACIÓN ES CLAVE

En síntesis, el dato de noviembre confirma que la inflación dejó de estar en la fase más aguda pero que la desinflación es todavía frágil y desigual: el país necesita que la desaceleración mensual se sostenga varios meses más para reducir sustancialmente la inflación anual.

El REM aporta un horizonte de esperanza condicionada: el mercado espera una moderación, pero no exime a la política de tomar decisiones coordinadas (tarifas, gasto y anclas monetarias) para consolidarla.

Mientras tanto, la lectura por provincias y por rubros muestra que el proceso será heterogéneo y que la agenda de políticas deberá combinar instrumentos macro y sectoriales para bajar la inflación de forma sostenida.

En este contexto, el interrogante central es si la demanda de pesos podrá recomponerse lo suficientemente rápido como para anclar expectativas y permitir una desinflación más firme.

La relajación monetaria reciente apunta a acompañar la recuperación económica, pero su eficacia dependerá de que salarios, crédito y actividad muestren un repunte más consistente. Sin una mejora clara del apetito por pesos, el proceso desinflacionario seguirá vulnerable a cualquier shock externo o doméstico.

El REM plantea que el mercado espera una senda de desaceleración gradual

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Estudiantes grita campeón!: Muslera se vistió de héroe en la definición por penales

“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”: las fotos y videos de Verón en modo hincha

¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación

+ Leidas

Escala la disputa entre IOMA y los médicos

Eldia.com gratis este domingo con toda la cobertura del Pincha Campeón

En 7 y 50, una noche de algarabía por el título Pincha

"EdeLP! Fin": el festejo de Milei tras la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura

Eduardo Domínguez, el DT que se metió entre los grandes

Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales

Estudiantes jugará la Libertadores e irá por otra estrella ante Platense
Últimas noticias de Economía Dominical

Preocupa a productores ganaderos la pérdida de rentabilidad y stock

La canasta navideña viene en línea con la suba de precios de la economía

Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos

En Wall Street se tienen fe con una suba de dos dígitos para el 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla