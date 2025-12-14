Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos

Mientras que con un sistema “a la chilena” pareciera que, a través del Tesoro, el Banco Central (BCRA) empieza a sumar micro compras de reservas, cumpliendo con la recomendación del FMI, de EE.UU., de bancos internacionales y de analistas de todas partes, el equipo económico no abandona su estrategia central: sigue anclando el valor del dólar, para tratar de retomar la desinflación, algo que se abandonó a partir de abril de este año.

La jugada de Luis Caputo y todo su equipo tiene movimientos múltiples y complejos. Ya que luego de la inesperada magnitud del triunfo electoral del 26 de octubre, le están proveyendo al mercado financiero local una gran cantidad de pesos, para abaratar las tasas de interés. Pero, en línea con eso, anclan el dólar, al punto que en lo que va de diciembre, con una inflación que va rodando al 2,3% mensual, el precio promedio de todos los dólares baja 0,5% en la primera mitad de diciembre.

Caputo necesita reactivar la economía con urgencia. El Indec confirmó que el uso de la capacidad instalada de la industria cayó al 61% en octubre, con el sector textil ya ubicándose por debajo del 35%, con una masiva invasión de productos importados, casi todos desde China, con productos baratísimos y de calidad dudosa. Y, al mismo tiempo, según datos oficiales, en los últimos cuatro meses el empleo asalariado privado se redujo en 49.000 personas.

EL RIEGO DE PESOS

Por esa razón, el titular del BCRA Santiago Bausili sigue las instrucciones de Caputo, que además de liberar fondos en cada licitación de deuda en pesos, riega de pesos el sistema financiero. Por esa razón, las tasas de los descubiertos en cuenta corriente bajaron al 22%, para ver si se resuelve el tsunami de morosidad de cheques rechazados.

Pero lo que está bajando todavía más rápido son las tasas de los plazos fijos. Los bancos grandes empezaron a pagar tasas del 20,5% anual, es decir con una renta claramente negativa respecto de la inflación actual. Milei insiste con que la inflación tenderá a 0% a partir de mediados de 2026, pero lo concreto es que según el dato provisto por el Indec, en los últimos doce meses la inflación fue del 31,4% anual, en alza.

EL INTERROGANTES DE LAS BANDAS CAMBIARIAS

Todo este cuadro de situación, con un tipo de cambio que se va atrasando y con un BCRA vacío que pudo sumar el viernes reservas por US$ 83 millones, pero que sigue muy lejos de lo que se necesita para afrontar pagos millonarios de 2026, los dólares están anclados, y el gran interrogante es qué pasará con las bandas cambiarias y con las reservas del Banco Central en los próximos meses.

De ahí que los bonos pudieron mejorar algo el viernes, pero con un riesgo país que no sale del callejón de los 620/640 puntos desde hace un mes. Y a eso se agrega que sigue habiendo dudas con el precio de las acciones, que no solo va perdiendo sustento, sino que al compás del mínimo uso de la capacidad instalada, la Bolsa de Buenos Aires se seca, con uno de los volúmenes más bajos operados en los últimos tiempos.

Hay consumo, la gente saca pesos de los bancos para comprar cosas, pero las compras son de unos pocos y a través de sistemas puerta a puerta muchas veces por medio de plataformas importadas. El dinero se va de las entidades porque por plazos fijos, la tasa por plata chica bajó de 24,3% a 24% (con bancos grandes pagando 20,5% y bancos chicos 27%), mientras que por plata grande subió de 30,2% a 30,3%.

Y mientras la canasta que mide la pobreza subió 4,1% noviembre, por encima de la inflación, en Argentina se va formando una nueva burguesía nacional que reemplaza a empresas internacionales que se siguen yendo. La canadiense Nutrien se fue de Profertil, vendió por US$ 600 millones el 50% de la planta que está en Bahía Blanca, lo compró Adecoagro, mientras que YPF está por venderles el otro 50%. Y, encima, Leonardo Scatturice, que ya había comprado Flybondi, ahora compró OCA (relacionado con Amazon, en algo que parece que empieza a competir con Mercado Libre).

EL MERCADO CAMBIARIO

En el mercado cambiario local, nada cambia: con el dólar oficial a $1.462,66, el BCRA no intervino en el mercado de cambios. A su vez, la Bolsa de Rosario confirmó que se viene una cosecha récord de trigo, que el viernes pudo tener una suba de cotización en el puerto santafesino.

Con esa ecuación, el dólar oficial subió 2,21 pesos hasta 1.462,66 pesos, el blue bajó 5 pesos hasta 1.445 pesos, el Senebi subió 2,50 pesos hasta 1.471,10 pesos, el MEP subió 70 centavos hasta 1.477,53 pesos y el contado con liqui subió 3,58 pesos hasta 1.512,32 pesos. Por lo que la brecha entre oficial y blue fue negativa en 1% y la del CCL con el mayorista fue de 5%.

En títulos públicos, nadie duda que el 9 de enero se hará puntualmente el pago de cupones y amortización de Bonares y Globales. Y con debut sin cambios en el mercado secundario para el flamante bono AN29, el resto de los bonos argentinos anotaron un volumen de operaciones mínimo, con suba promedio del 0,5%, por lo que el riesgo país bajo 17 unidades hasta 624 puntos básicos.

En papeles privados, siguen las dudas con los papeles tecnológicos, que siguen anotando bajas desde sus cotizaciones exuberantes. Por lo que hubo rueda en rojo en la Bolsa de Nueva York, ya que el Dow bajó 0,4%, el S&P perdió 1% y el Nasdaq retrocedió 1,6%. Mientras que la Bolsa de San Pablo subió 0,9% y la Bolsa de México mejoró 2%.

EL MERCADO BURSÁTIL

El mercado bursátil local, en cambio, tuvo una sequía absoluta, ya que se transaron apenas 69.678 millones de pesos en acciones y 135.203 millones de pesos en Cedears, y con eso la Bolsa de Buenos Aires bajó 0,1%. En tanto que los ADR argentinos finalizaron con subas del 1% al 3% para Cresud y Bioceres, con bajas del 1% al 3,5% para Macro, YPF, Loma Negra, BBVA, Telecom, Central Puerto, Edenor, TGS y Pampa E.

Finalmente, en commodities, el petróleo terminó sin cambios. El oro pudo ganar un escalón, pero se concretó una gran toma de ganancias con la onza de plata. Los metales básicos actuaron otra vez en descenso. En Chicago hubo bajas para todos los granos, sin excepción. En Rosario, en cambio, hubo subas para el sorgo, el trigo y el girasol, con bajas para la soja y el maíz.