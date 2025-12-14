Las películas del año: las imprescindibles de un año donde el cine dio de qué hablar

VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
VIDEO. El campeón del siglo: el Pincha ganó el título en los penales
Superó adversidades e injusticias para adueñarse de toda la gloria
Aunque todavía quedan algunas semanas, y algunos estrenos pesados, en este 2025, elaboramos una lista de películas que marcaron la discusión esta temporada
Flow
La ganadora del Oscar a mejor película animada llegó tardíamente a los cines argentinos: en febrero de este año tuvimos el deleite de ver esta cinta letona totalmente independiente, animada a través de un software gratuito, ambientada en un mundo al borde del colapso donde un gato solitario se embarca en un viaje a través de paisajes místicos y desbordados tras una gran inundación. En silencio, encuentra a otros compañeros en una aventura llena de desafíos y lirismo.
Disponible en Apple TV+
Algo viejo, algo nuevo, algo prestado
El nuevo ecosistema de estrenos hizo que la mejor película argentina del año pasado se viera en La Plata recién este año, tras verse en cines porteños y festivales: estrenos descentralizados, a pulmón, localidad por localidad, son la norma para el cine argentino que replicó esta película de Hernán Rosselli, una de las cuatro películas que compitieron por llegar al Oscar de parte de Argentina.
Y una que mereció mejor suerte: la película cuenta entre viejos VHS reales y un presente actuado (por la misma familia que protagoniza esos viejos videos) la saga de los Felpeto, que administran un prode clandestino. Una especie de “Buenos Muchachos” del Conurbano.
No disponible
Sinners
Dos hermanos gemelos encarnados por el mismo actor, Michael B. Jordan, regresan a su ciudad natal en el Missisipi de los años 30 para comenzar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor los está esperando para darles la bienvenida nuevamente: así comienza la nueva película de Ryan Coogler, una oscura épica que mezcla música, sexo, vampirización y comentario social. Uno de los estrenos que más dio que hablar este año.
Disponible en HBO Max
Homo Argentum
La película argentina que más entradas vendió este año no podía quedar afuera: discutida, polémica, atravesada por algunas declaraciones picantes en el marco de la gira de prensa de sus creadores y protagonista total, Guillermo Francella, las dieciséis historias de Cohn y Duprat que pretendían encapsular el gen argentino es poco más que una colección de sketches televisivos, pero sigue vendiendo entradas en el cine.
En cines; en enero en Disney+
Belén
En la elegida por Argentina para representarnos en los Premios Oscar, “Belén”, Dolores Fonzi, directora y protagonista, toma un género clásico, el cine judicial, para contar la historia real de una mujer tucumana que ingresó al hospital con un dolor abdominal y fue puesta presa, acusada de abortar. La película, que funciona, es emotiva, relata el juicio donde Fonzi la defiende contra las trampas de un sistema judicial conservador apuntalada por el movimiento feminista que crece como una ola.
Disponible en Prime Video
Una batalla tras otra
No es la mejor película de Paul Thomas Anderson, el hacedor de maravillas como “Boogie Nights” y “The Master”, pero es un PTA puro: otra adaptación libre de una novela de Thomas Pynchon, mezcla ficción psicodélica con alegorías históricas para relatar una historia de revoluciones fallidas, utopías hechas de ego y esperanzas futuras. Se puede leer como un comentario sobre el actual mundo y sus pasados revolucionarios impotentes, pero también como una carta de amor de un padre hacia su hija.
En cines
Riefenstahl
Andres Veiel no tiene piedad al examinar la figura de Leni Riefenstahl, cineasta revolucionaria y también la gran responsable de la estética nazi. El documentalista accede a unas 700 cajas de materiales que Leni coleccionó en vida, diarios, imágenes y demás, y como un detective busca, y encuentra a menudo, las grietas en el relato que Riefenstahl construyó después del nazismo para distanciarse del régimen, aunque sin distanciar su corazón. Una película escalofriante sobre la imagen al poder del poder.
No disponible
Amores compartidos
El cine también es fiesta: en una época de poca comedia (comedia de verdad, comedia de caerse de risa, comedia sin sanitizar) Michael Angelo Covino y Kyle Marvin se perfilan como el dúo dinámico de un nuevo despertar. “Splitsville” es su segunda colaboración, una comedia de enredos como “The Climb”, su primera aventura, donde al igual que en aquella se arma un cuadrado amoroso con sus parejas, aunque la cosa va en realidad de amistad, de toxicidad y de humor físico.
Disponible en Apple TV+
Sorry, Baby
La comediante Eva Victor dirige y protagoniza su tragicómico debut en el cine, historia fragmentada de una mujer que ha sufrido un trauma en el pasado, un trauma que marca los demás momentos de su vida y la película. Una exploración del trauma, pero que elude los tópicos habituales de muchas historias dolorosas: con comedia, con ternura, con delicadeza, con cariño, como el título indica, el retrato de una mujer que busca como puede hacer las paces con el pasado mientras encuentra su lugar en el presente es sin dudas una de las películas más sentidas de la temporada.
La luz que imaginamos
En silencio se estrenó este año (tarde como siempre, cantaba Arjona) esta película de 2024, el debut de Payal Kapadia. Una película mágica, mágicamente interpretada, filmada y musicalizada, donde su directora cruza a dos mujeres de distintas generaciones, de distintas formas de ver el mundo, mientras intentan encontrar el amor dentro de los confines de su existencia.
No disponible
Fue solo un accidente
Candidata total al Oscar, más aun después de que su director, Jafar Panahi, fue otra vez condenado a prisión en Irán por propaganda contra el Estado, “Fue solo un accidente”, filmada de manera clandestina, es una demoledora fábula moral sobre un hombre que se encuentra un día con su torturador, o quizás no sea él, porque estaba encapuchado. ¿Qué hacer? Panahi vuelve a dar una lección de cine, en su película más directa y rotunda, pero también su obra más libre, donde hasta se anima a jugar con el humor negro.
En cines
