VIDEO. El adiós a Héctor Alterio: emblema del teatro y el cine nacional

“La puta, que vale la pena estar vivo”, gritaba Héctor Alterio en su mítica escena de “Caballos Salvajes”, la cinta que protagonizó junto a Leonardo Sbaraglia y Cecilia Dopazzo en 1995. Esa fue, para muchos de los que crecieron viéndolo en el cine, una de las frases más icónicas de su paso por la pantalla grande, y eso es mucho decir para un actor que tuvo una carrera intachable. Ayer la tristeza sobrevino cuando se conoció la noticia que este gran maestro de la interpretación fallecía a sus 96 años en Madrid, España, su casa desde hacía más de 20 años.

“Queridos amigos y compañeros, con profundo dolor, queremos comunicaros que hoy, 13 de diciembre por la mañana, nos ha dejado Héctor Alterio. Se fue en paz después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy. Descanse en paz”, fue el comunicado que difundió su familia a través de la productora a cargo del último trabajo actoral del querido artista.

Nacido en Buenos Aires, en el barrio de Chacarita, el 21 de septiembre de 1929, Héctor Alterio debutó en la actuación en 1948 con la obra “Prohibido suicidarse en primavera”. Sin embargo, su salto a la fama se dio recién en 1966 con la película “Todo sol es amargo”. Fue en la pantalla grande donde el actor lograría ser reconocido como uno de los más grandes de su generación. Cintas como “La tregua” (1974) de Sergio Renán junto a Luis Brandoni y Ana María Picchio, y “Camila” (1984) con Susú Pecoraro e Imanol Arias son emblemas de su filmografía.

Sin embargo, con “La historia oficial” (1985), película en la que compartió protagonismo con Norma Aleandro, logró lo impensado cuando la cinta se convirtió en la primera película argentina en ser reconocida con un premio Oscar.

El exilio a España y el reconocimiento local

Pero Alterio no sólo logró ser reconocido en Argentina, sino que tras ser forzado a exiliarse en 1975 por la amenaza de la Triple A, el actor se refugió en España (lugar en el que finalmente se instaló), donde también se impuso como una figura de su cine. “A un dios desconocido”, “El crimen de Cuenca” y “El nido”, fueron películas en las que ganó notoriedad, tanto así que en 2004 la Academia de Cine de España lo reconoció con el Goya de Honor.

Previo a esto, el artista había logrado emocionar nuevamente al público local con “El hijo de la novia”, en donde compartió con Ricardo Darín y repitió nuevamente Aleandro bajo la dirección de Juan José Campanella, una cinta que además recibió nominación para los premios de la Academia de Hollywood.

“Han pasado 93 años y los recuerdos se agolpan, se mezclan, se distorsionan. Veo un muchachito flacucho y narigón andando en bicicleta por el barrio de Chacarita que encontró el modo de hacerse un lugar en ese vasto mundo haciendo que la gente se divierta con sus payasadas. Y así fue como los personajes me ayudaron a encubrir la timidez y lo siguen haciendo (...) Así pasaron mis 93 años. Estoy contento de lo que he vivido. Dicen, y es verdad, que estoy en tiempo de descuento. No sé si saben que tuve un tío que fue un gran arquero de fútbol. Espero que como él atajar varios penales todavía y seguir jugando todo lo que pueda. Gracias a esta profesión y al amor de todos ustedes”, dijo el actor en 2023 durante un reconocimiento a su trayectoria por parte del Ministerio de Cultura de la Nación en el que estuvieron presentes Ricardo Darín, Víctor Laplace, Georgina Barbarossa, Eduardo Blanco y Gerardo Romano, entre otras figuras del espectáculo argento.

Fue en ese mismo año cuando Alterio se despidió de los escenarios argentinos con “A Buenos Aires”, una pieza dirigida por su esposa, Ángela Bacaicoa, que combinaba tangos y textos de renombradas figuras locales como Astor Piazzolla, Horacio Ferrer, y Eladia Blázquez.

Por su parte, su adiós a la pantalla grande fue reciente, como parte de una participación especial que realizó para la serie española “Su Majestad” que estrenó en Prime Video y donde el artista tuvo la chance de compartir escenas con su hijo, Ernesto, en un momento que sin dudas fue más que significativo.

Tras su partida, Héctor Alterio será velado en Madrid en una ceremonia que se extenderá hasta esta tarde, según comunicó su familia.

Con profundo pesar despedimos a Héctor Alterio, gran referente de nuestra escena y orgullo de generaciones de actores y actrices. Su legado en el teatro, el cine y la televisión deja una huella de compromiso y excelencia artística. Acompañamos con afecto a su familia y amistades. pic.twitter.com/LeS5pN2fDC — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) December 13, 2025

Fallece el actor Héctor Alterio a los 96 años. El actor argentino recibió en 2004 el Goya de Honor de manos de sus hijos, los también intérpretes Malena y Ernesto.https://t.co/ExA2ect9hm pic.twitter.com/PqDPG2k9fQ — Academia de Cine (@Academiadecine) December 13, 2025

Honor y Gratitud para el Gran Hector Alterio al que tuve la suerte de ver por última vez en 2023 en el Teatro Astros.

Descanse en PAZ, maestro!!!!

Imagen @fotogramas_es pic.twitter.com/8ucm34Bw8c — Luis Bremer (@luisbremer) December 13, 2025