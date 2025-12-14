Preocupa a productores ganaderos la pérdida de rentabilidad y stock

La ganadería argentina atraviesa un ciclo de reducción del stock que ya supera los cinco millones de cabezas de vacunos respecto de los máximos recientes. La Pampa Húmeda, en especial la Zona Núcleo, es el epicentro de un proceso que combina falta de rentabilidad, condiciones climáticas adversas, descapitalización, envejecimiento de la población rural y nuevas presiones externas sobre el mercado interno.

Carlos Mazzuca, veterinario y directivo de la Sociedad Rural de Bolívar, sintetiza la situación con una frase que sorprende por su contraste con el clima productivo: “El precio actual del ternero y del novillo es histórico, alrededor de tres dólares el kilo”. Sin embargo, esa mejora nominal llegó tarde para evitar la pérdida de hacienda. En su partido, afirma que “se perdieron 150.000 cabezas en años anteriores”, producto de un contexto que expulsó a productores medianos y pequeños, obligados a liquidar animales y a abandonar alquileres rurales tras alternar sequías e inundaciones que destruyeron la infraestructura básica.

El cuadro social en la Zona Núcleo confirma que la caída del stock no se explica solo por precios. La falta de caminos transitables, luz, electricidad rural y conectividad generó una desconexión creciente. Los productores mayores, muchos de ellos cercanos a los 70 años, encuentran cada vez más dificultades para ingresar a los campos y operar con normalidad, afirman especialistas del sector. La ausencia de servicios básicos provocó la venta masiva de vientres, una señal clara del retroceso estructural del rodeo. La frase que circula en la llanura bonaerense refleja esa realidad: “No hay rentabilidad, no hay caminos rurales, no hay energía eléctrica y no hay conectividad a internet”.

Un informe de la consultora Qualy agrega un diagnóstico que contextualiza la crisis. “El consumo interno muestra una resistencia a perforar el piso de los 50 kilos por habitante por año, un fenómeno cultural notable”. Esa rigidez, explican desde el centro de estudios que encabeza la economista Anastasia Daicich, convive con una caída estructural que ya redujo a la mitad el consumo respecto de los picos de 1950. En ese marco, la ampliación del cupo exportable a Estados Unidos generará un impacto inmediato: “Pasar del 1,3% al 5,2% de la oferta total implica un efecto directo en los precios domésticos cercano al 1,3%, más un arrastre por potencial retención de vientres”.

La consultora advierte sobre un punto que preocupa al mercado: el desvío de comercio. El salto exportador hacia Estados Unidos, que paga un diferencial promedio del 33% para la carne magra, no es neutro. “La oferta es inelástica y la reasignación de volúmenes implica un costo para otros destinos como Israel y Chile”, señala Qualy. Esto anticipa un conflicto de precios que presionará sobre la góndola local, en un momento en que el consumo parece estabilizado en un nivel bajo pero rígido.

Un especialista del sector consultado por este diario aporta un diagnóstico adicional: la escasez no es de carne, sino de hacienda. Con un ciclo biológico de dos a tres años, la reposición se dificulta en un contexto de volatilidad económica. Los productores compran insumos dolarizados y venden con precios que no pueden fijar. La ausencia de herramientas de cobertura y un mercado de futuros incipiente genera una conducta defensiva crónica.

Los valores internacionales muestran una foto más clara del arbitraje potencial: un novillo en gancho vale cerca de 8 dólares en Estados Unidos y niveles similares en Europa y China. En Argentina, descontadas las retenciones, ronda los 5,50 dólares. La brecha habilita una oportunidad de mejora para el país, pero expone la restricción biológica: no hay animales suficientes para atender simultáneamente la demanda externa de cortes magros y la interna de hacienda liviana.

El trabajo de Qualy detalla además la fragmentación de la cadena: más de 250.000 productores y más de 400 frigoríficos, de los cuales solo 104 tienen habilitación federal. La informalidad, la falta de escala y la debilidad institucional de los organismos de control profundizan las distorsiones. La industria trabaja con servicios de faena que desalientan la inversión en frío y tecnología, mientras la demanda internacional de cortes de mayor valor se sofistica, en especial en China, que ya no solo compra vaca conserva sino también cortes de novillo y vaquillona.

El cuadro productivo se completa con la falta de recambio generacional. En las zonas ganaderas tradicionales, cada vez más hijos de productores optan por vivir y trabajar en ciudades. La combinación de educación formal y una vida rural sin infraestructura acelera la salida de jóvenes del sistema. Así, la capacidad operativa de los establecimientos queda en manos de productores de edad avanzada, con campos de difícil acceso y mayores costos logísticos.

La ganadería, además, arrastra más de dos décadas de estancamiento productivo. Mientras Brasil multiplicó por 5 su producción en 25 años, Argentina mantuvo niveles casi constantes, con picos y retrocesos vinculados a restricciones exportadoras y fenómenos climáticos. La soja desplazó hacienda hacia regiones marginales, donde el clima jugó en contra: sequías extremas, inundaciones y variabilidad creciente deterioraron los índices de destete y la carga animal.

Las perspectivas de mediano plazo dependen del clima, de la estabilidad macroeconómica y de las reglas de juego. El informe de Qualy vuelve a subrayar: “La inestabilidad macroeconómica y cambios en las reglas de exportación desincentivan la inversión de largo plazo”. Sin previsibilidad, el productor reduce tecnología, baja el peso de faena y limita la expansión del rodeo.

La ampliación del cupo estadounidense exportable a 80.000 toneladas, que ya se discute en el mercado, podría mejorar los ingresos totales, pero generará un reacomodamiento interno: menor oferta para consumo, presión sobre cortes de novillo y tensión con los nichos de alto valor como el kosher. La carne manufactura que demanda Estados Unidos compite con la vaca de descarte que compra China. Esa superposición obliga a elegir entre volumen o valor.

Mientras tanto, en la Pampa Húmeda el deterioro rural avanza. Con caminos rurales muchas veces intransitables, sin electrificación adecuada y sin conectividad a internet, el productor ajusta por la única variable que tiene a mano: la venta de vientres. Esa descapitalización explica por qué, detrás de un precio histórico del novillo, el sector se encuentra sin margen y con el stock más bajo en más de una década.

El futuro inmediato de la ganadería dependerá de la capacidad de recomponer el rodeo, mejorar la infraestructura rural y estabilizar los incentivos económicos. Sin ese giro, la Argentina seguirá exportando cortes valiosos a mercados exigentes, pero con un rodeo cada vez más pequeño y una industria sin escala para sostener un crecimiento sostenido.