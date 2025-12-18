Una disputa de poder detrás del veto a un presupuesto millonario
Una disputa de poder detrás del veto a un presupuesto millonario
La Selección argentina y su par de España ya sabe a qué hora será la Finalissina, encuentro que se llevará a cabo el 27 de marzo del 2026 en el Estadio Icónico de Lusail. El partido entre los campeones de América y Europa comenzará a las 15 (hora de Argentina).
La del año que viene será la segunda edición de la Finalissima, torneo que llegó como reemplazo de la Copa Confederaciones, que enfrentaba a todos los campeones continentales, al último ganador del Mundial y al organizador de la próxima Copa del Mundo.
Luego de la extinción de la Confederaciones, se tomó la decisión de que se disputara la Finalissima a partir del 2022. En aquella primera edición, la Selección argentina, que venía de cortar con una sequía de 28 años sin ganar títulos al imponerse en la Copa América 2021, goleó 3-0 a Italia, que llegaba como flamante campeón de la Eurocopa.
La “Albiceleste” también ganó este torneo en 1993, cuando tenía el nombre de Artemio Franchi. En dicha edición, los entonces dirigidos por Alfio Basile, que habían clasificado por ganar la Copa América 1991, se impusieron por penales ante Dinamarca luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.
El presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, destacó que “este partido emblemático es más que una competición; es un símbolo de cooperación y respeto entre confederaciones, y una oportunidad para que los aficionados disfruten de un acontecimiento verdaderamente histórico”.
Por su parte, el presidente de la UEFA, el esloveno Aleksander Ceferin, subrayó que “este partido simboliza la unión de dos continentes futbolísticos y demuestra el alcance global de nuestro deporte en un encuentro de enorme prestigio. Esperamos vivir una velada inolvidable de fútbol de élite y celebración internacional”.
El Estadio Icónico de Lusail, que es donde se disputará la Finalissima, fue el mismo en el que la Selección argentina hizo historia al ganarle la final del Mundial de Qatar 2022 a su par de Francia, en un encuentro durísimo que terminó igualado 3-3 y que se definió recién en los penales.
