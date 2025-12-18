El insólito reclamo de Nicole Neumann: “Es peor”

Nicole Neumann suele expresarse mediante sus redes sociales para contar sobre sus trabajos como modelo, pero también para hacer reclamos como aquel que realizó para defender a los carpinchos que estaban siendo atacados en la zona de Nordelta.

Nicole publicó un video para expresar su enojo con el colegio de sus hijos por hacer un acto para los padres en esta época del año. “Bueno, eh, llegando al colegio, casi Navidad. Acto. Deberíamos prever también estas cosas, porque… O sea, ya es Navidad. ¿Por qué? O sea, el acto, ¿no podía ser el mismo día que el último día de clases, por ejemplo, que no sea tan arriba de Navidad?”, preguntó la modelo.

“Uno se va, que está con quinientas cosas”, se quejó y siguió: “Aparte, obvio, el gordo vive levantándose tempranísimo, pero el día que yo me tengo que poner el despertador por si justo no se despierta y yo tengo que llegar a otro lugar, no sé, es peor. Total”.

“Yo necesito dormir también. Bueno, nada. Muy fin de año, me imagino, están todos en la misma. Eh, y bueno, acá haciendo terapia grupal con mi comunidad en el colegio”, concluyó Nicole Neumann.