Un duelo con Platense dio inicio a la mística

Carlos Bilardo fue el hombre clave de ese recordado partido entre platense y Estudiantes en la bombonera, en agosto de 1967

Platense y Estudiantes tienen una historia para contar. Son dos instituciones que de alguna manera siempre estuvieron cercanas en sus gustos y en alguna oportunidad sus hinchadas fueron amigas. Además protagonizaron un partido histórico en 1967 que cambió el rumbo del Pincha casi por completo. Para muchos fue el inicio de lo que luego llamaron “mística”.

Todo sucedió en la Bombonera el 3 de agosto del ‘67. En las semifinales de torneo Metropolitano se cruzaron ambos equipos, revelaciones de momento. Clima de tensión y algo más. El Calamar había sido el puntero de la zona A y se ilusionaba con llegar a la final. Lo mismo le pasaba al Pincha, este equipo de Zubeldía que empezaba a mostrar cosas revolucionarias. Al día siguiente se jugaba el clásico de Avellaneda.

Empezó el partido con gol de Estudiantes por intermedio de Marcos Conigliaro pero pronto Platense lo empató y lo dio vuelta. En el medio Enry Barale dejó la cancha por lesión y ¡en ese momento no había suplentes! El Pincha se quedó con 10 jugadores a los 26 minutos. Ese equipo de Ángel Labruna jugaba muy bien y tenía un estilo vistoso para la época. Parecía que hasta ahí llegaba el “laboratorio” albirrojo.

Peor cuando en el arranque del segundo tiempo Platense se puso 3-1 por el tanto de Carlos Bulla, en una jugada de contragolpe. Con espacios por recorrer hizo estragos y dejó la sensación que la serie estaba cerrada. (Nunca den por muerto a Estudiantes).

Platense tuvo el cuarto dos veces pero primero salvó Carlos PachaméP y más tarde el Flaco Poiletti. Entonces sucedió el milagro. A los 9 minutos Juan Ramón Verón se zambulló de cabeza para anotar el primer descuento y unos minutos después Carlos Bilardo, de zurda, marcó el 3-3 que enloqueció a los hinchas de Estudiantes y a todos los neutrales que estban presentes.

La desesperación pasó de lado. Ahora no eran los de rojo y blanco sino los de camiseta marrón. Y su arquero Juan Carlos Hurt cometió el error de su carrera: al contener la pelota en un centro no tuvo mejor idea que pegarle una patada al Narigón Bilardo que se quedó de frente para provocarlo. Ángel Coerezza sancionó penal y Raúl Madero puso al frente a Estudiantes en el partido.

Quedaba mucho por delante pero no hubo lugar para nada más. El Pincha tuvo el oficio que le faltó a su rival y controló, con un jugador menos, la diferencia. Se clasificó a la final y unos días después derrotó 3-0 a Racing, para romper con la hegemonía de los grandes en el país: fue el primero en ganar un título fuera de Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Algunos dijeron “mística”.

Síntesis

Platense (3): J. Hurt; Domingo Aranda, Leo Mansuetto, Jorge Recio, Juan Murúa; Gualberto Muggione, Néstor Togneri, Néstor Subiat; Fernando Lavezzi, C. Bulla, Luis Medina. DT: A. Labruna.

Estudiantes (4): Poletti; Oscar Malbernat, R. Aguirre Suárez, Carlos Pachamé, Enry Barale; Carlos Bilardo, R. Madero, Juan Echecopar; Rubén Bedogni, M. Conigliaro, J. R. Verón. DT: O. Zubeldía.

Goles: PT 7’ Conigliaro (E); 24’ Lavezzi (P); 33’ Bulla (P). ST: 2’ Bulla (P); 9’ Verón (E); 15’ Bilardo (E); 18’ Madero (E), de penal.

Incidencias: PT 26’ Barale (E) dejó la cancha por lesión;

Cancha: Boca (neutral). Arbitro: Angel Coerezza. Fecha: 3 de agosto de 1967.