Asueto por las Fiestas: qué pasará con los bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las sucursales bancarias no abrirán sus puertas el 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1° de enero, debido a las celebraciones de fin de año. Esta decisión afectará la atención presencial al público en todo el país.

El organismo comunicó que el personal del BCRA recibirá asueto los días 24 y 31 de diciembre, fechas correspondientes a Nochebuena y al último día del año, e invitó a las entidades financieras y cambiarias a adoptar el mismo esquema laboral. “El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal”, indicó la entidad en un comunicado.

Resta que las entidades agrupadas en la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina (ABAPPRA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) confirmen su adhesión, aunque en años anteriores han seguido el mismo criterio.