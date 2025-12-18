Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón

Marcha contra la reforma laboral: tras movilizar a Plaza de Mayo, la CGT amenazó con un paro nacional
Marcha contra la reforma laboral: tras movilizar a Plaza de Mayo, la CGT amenazó con un paro nacional
Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
La Finalissina entre Argentina y España ya tiene día y horario confirmado
Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes
VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata
Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno
El enfrentamiento público entre Juan Sebastián Verón y la Asociación del Fútbol Argentino se mantiene y no cesa, ni siquiera con el título conseguido por el Pincha ante Racing.
En las declaraciones que Verón brindó en un par de entrevistas, mantiene su postura crítica hacia Tapia y sus alfiles.
En las últimas horas, el propio presidente Pincha confirmó que presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) con el objetivo de dejar sin efecto la suspensión por seis meses que le impuso la AFA, en un fallo que generó fuerte malestar en el mundo albirrojo.
La sanción se originó a partir del recordado “pasillo de espaldas” que realizó el plantel de Estudiantes frente a Rosario Central, luego de que el Canalla se consagrara Campeón de la Liga 2025. Para el Tribunal de Disciplina, el gesto constituyó una falta grave al reglamento y responsabilizó directamente a Verón por haber dado la orden.
En City Bell y en cada rincón pincha, la medida cayó como una provocación más en una relación que hace tiempo está quebrada. La conducción del club entiende que el castigo es desmedido y que excede lo deportivo, en un contexto de tensiones políticas cada vez más explícitas entre la AFA y el presidente de Estudiantes.
Desde el club pincharrata compartieron un comunicado a sus hinchas, donde dan cuenta de las acciones llevadas a cabo:
“En relación con los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que en el día de hoy presentó la apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la sanción económica impuesta a la institución y la suspensión aplicada a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón.
Asimismo, el Club informa que oportunamente apeló la sanción aplicada a Santiago Núñez ante la instancia de apelación del Tribunal de Disciplina de AFA.
La Comisión Directiva ratifica que continuará impulsando todas las acciones que correspondan en defensa de los intereses de la institución y de sus integrantes, y reafirma su respaldo absoluto a su presidente, a Santiago Núñez y a todo el plantel profesional.”
El fallo que sacudió al Pincha
La resolución del Tribunal de Disciplina no se limitó a Verón. También incluyó sanciones directas al plantel y a uno de sus referentes:
Dos fechas de suspensión para los once titulares que disputaron el partido ante Rosario Central.
Tres meses sin poder portar la cinta de capitán para Santiago Núñez.
Según el fallo, la responsabilidad principal recayó en Verón, a quien se le atribuye haber impulsado el gesto que motivó el castigo colectivo.
