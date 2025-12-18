¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata

Estamos transitando diciembre y siempre surgen las eternas dudas familiares sobre dónde y con quién pasar las fiestas, y si armamos la mesa adentro o afuera. Para las fiestas, el pronóstico del tiempo es casi tan importante como el menú: evita mantelazos de emergencia y corridas con las sillas, y definir si el lechón va a la parrilla o al horno. Para ayudarnos a resolver este intríngulis, Mauricio Saldívar, experto de Meteored Argentina brindó información para saber cómo organizarnos en La Plata y en todo el país.

Según explicó a través de un comunicado de prensa, el meteorólogo expresó: "Nuestro modelo meteorológico de referencia, el ECMWF de Meteored, nos anticipa un panorama bastante “veraniego” para buena parte del país para lo que resta de diciembre y, especialmente en Nochebuena, donde tendremos sectores con menos lluvias que lo habitual y temperaturas por encima de lo normal, especialmente en las regiones del centro argentino —lo que incluye al AMBA, la región pampeana y el sur del Litoral— aunque con matices según la zona".

"Nuestra previsión indica que luego de las lluvias del próximo fin de semana, el tiempo se presentará estable y cálido a caluroso en los días previos a la Navidad, con máximas subiendo de 30 a 32 °C y condiciones de cielo con poca nubosidad", agregó.

¿Cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata?

Para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se combinan dos clásicos porteños de la temporada: calor y humedad.

En particular, para el 24 de diciembre se esperan temperaturas con máximas de 32 a 33 °C en el AMBA, y sensación térmica levemente superior a la temperatura real, y lo más importante: sin riesgo de precipitaciones. A la hora del brindis, la temperatura estará en torno de los 26 °C, con cielo despejado y vientos leves de direcciones variables.

Para Navidad, arrancaremos la mañana con 27 a 28 °C, cielo despejado, máximas de 33 a 34 °C, aunque con mayor cantidad de nubes y -por el momento- sin chances de lluvias.

Por último, las tendencias, de cara al 31 de diciembre y al 1° de enero, sugieren que el tiempo en el AMBA se presentará estable, caluroso y por el momento, sin riesgo de precipitaciones, pero con más nubes que en Navidad.