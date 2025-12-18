Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Deportes |Tenía 33 años y jugó en Selección

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes
18 de Diciembre de 2025 | 08:59

El fútbol ecuatoriano y sudamericano atraviesan horas de profunda conmoción tras el asesinato de Mario Pineida (33), futbolista de Barcelona de Guayaquil, quien fue baleado este miércoles por la tarde en un ataque armado que también dejó como saldo una segunda víctima fatal. El crimen se inscribe en una alarmante seguidilla de hechos violentos que tuvieron como blanco a jugadores profesionales: en lo que va de 2025 ya son ocho los futbolistas atacados a balazos y cinco los que perdieron la vida.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, el ataque ocurrió ayer pasadas las 15.50, cuando Pineida se encontraba en un local comercial junto a su madre y otra mujer. Según informó el portal Expreso, dos hombres armados -que presuntamente venían siguiendo a las víctimas- abrieron fuego sin mediar palabra. Como consecuencia del ataque, el defensor y la otra clienta fallecieron en el lugar, en el frente de una carnicería cuya vidriera quedó astillada por los disparos, mientras que la madre del jugador resultó herida pero fuera de peligro.

El coronel Edison Palacios brindó precisiones sobre el estado de la sobreviviente y confirmó el carácter del hecho: “Se puede decir que sí fue un ataque dirigido”. Además, explicó que la mujer sufrió una lesión superficial en la cabeza y se encontraba mejor tras ser asistida durante cerca de una hora y media dentro de una ambulancia que permaneció en el lugar, antes de ser trasladada a un centro médico de la ciudad.

Por su parte, El Universo señaló que los agresores se movilizaban en motos y escaparon inmediatamente después de efectuar los disparos. La Policía aclaró que no se pudo determinar si existió un intento de robo y que, hasta el momento, no hay detenidos.

En redes sociales circularon numerosos videos que muestran los cuerpos de ambas víctimas tendidos en las afueras del centro comercial, durante un prolongado lapso sin ser cubiertos ni preservada la escena del crimen, rodeados de curiosos, una situación que podría entorpecer la investigación. Con el correr de los minutos, una multitud se congregó en la calle y entre los presentes incluso aparecieron compañeros de Pineida en Barcelona, visiblemente consternados.

 

Además de su trayectoria en el fútbol ecuatoriano, Pineida tenía antecedentes frente a Estudiantes de La Plata en competencias continentales. Enfrentó al Pincha en tres de las seis ocasiones posibles por Copa Libertadores, en las ediciones 2015 y 2017. En la ida de la fase clasificatoria de 2015, cuando vestía la camiseta de Independiente del Valle, convirtió un gol, aunque la serie terminó con un contundente 4-0 para el conjunto platense en la vuelta y su posterior clasificación. Dos años más tarde fue titular con Barcelona de Ecuador en el debut del grupo disputado en La Plata. En los cruces de la Sudamericana 2023 no fue convocado. Además, en tres oportunidades fue suplente en partidos ante la Selección Argentina.

