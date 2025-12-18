"Rehenes": enojo en La Libertad Avanza platense por la suspensión de la sesión en el Concejo Deliberante

El bloque de concejales de La Libertad Avanza en La Plata cuestionó con dureza la suspensión de la Sesión Ordinaria N°18 del Concejo Deliberante, que finalmente no se realizará este jueves, y apuntó directamente contra el kirchnerismo por priorizar una agenda política nacional por sobre el funcionamiento institucional del cuerpo legislativo local.

A través de un comunicado oficial, los ediles libertarios expresaron su “más enérgico rechazo” a la postergación de la sesión, al considerar que la decisión fue tomada para facilitar la asistencia de concejales oficialistas a la marcha convocada por la CGT contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. En ese marco, advirtieron que se trata de un “grave antecedente institucional” que degrada el rol del Concejo y vacía de contenido a un ámbito cuya función central es debatir y resolver los problemas de los vecinos de la Ciudad.

Desde La Libertad Avanza remarcaron que el Concejo Deliberante “no puede ni debe quedar subordinado a disputas políticas nacionales ni a agendas partidarias ajenas a su competencia”, y sostuvieron que suspender una sesión por motivos ideológicos implica desplazar del debate temas urgentes que afectan directamente a los platenses. Además, señalaron que esta práctica erosiona la democracia local y transmite a la ciudadanía un mensaje de desinterés por los problemas cotidianos de La Plata.

Por último, el bloque reafirmó su compromiso con el respeto a las instituciones, la continuidad del trabajo legislativo y la autonomía del Concejo Deliberante. En ese sentido, exigieron que las sesiones se desarrollen conforme al calendario previsto y reclamaron un cuerpo deliberativo que funcione con normalidad, “no rehén de intereses partidarios”, en un claro cuestionamiento a la decisión que dejó sin actividad legislativa al Concejo en la jornada de hoy.