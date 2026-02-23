La licitación de los micros, el primer tema del inicio del Concejo Deliberante de La Plata

Estatales reclaman al Gobierno bonaerense una convocatoria urgente a paritarias
Estatales reclaman al Gobierno bonaerense una convocatoria urgente a paritarias
El precio de dejar el auto en el centro platense: cuánto cuesta hoy estacionar en la Ciudad
Paro en el fútbol argentino: la decisión que tomó la AFA para los días que tienen que declarar Tapia y Toviggino
Estudiantes presentó al "Cacique" Medina: con Verón al lado, comenzó a trabajar a la espera de Newell`s
Murió Oscar Pedrosa, dirigente de la UTA La Plata, a los 69 años
Octavo robo en una peluquería frente a Parque Saavedra: "Hay tanta miseria que son una constancia"
Investigadores platenses explican la falla que retrasó Artemis II y anticipan cuándo se lanzará el satélite Atenea para volver a la Luna
"No vamos a bajar los brazos": nuevo revés judicial para el imputado por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata
Los padres de la beba fallecida en Ensenada fueron liberados pero la investigación continúa
Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos
Mirtha Legrand sobre Milei por su cumpleaños 99: “Le preguntaría quién lo invitó”
“Quedó con lo puesto”: se le quemó la casa en Villa Elvira, perdió todo y está embarazada
No hubo acuerdo en la audiencia por FATE y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo
Adelantan la campaña de vacunación 2026: el temor a un nuevo virus y las explicaciones del Gobierno
"Arden los ojos y pica la garganta": qué se sabe del misterioso y potente olor que invadió La Plata
Felipe Pettinato se negó a declarar en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo
VIDEO. La arenga de un ex Gimnasia en la previa de un clásico en España: "Agua fría, no cobramos, nos ca... de frío"
¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes
Chocaron un patrullero, escaparon y terminaron en un zanjón: fueron detenidos en City Bell
La Provincia suspendió el cobro de cuotas de un programa de viviendas
Alak y Kicillof analizaron el avance de la reconstrucción del histórico Teatro del Lago, que ya puso primera
En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
"Gobernabilidad garantizada": 25 efectivos y más de 40 narcos muertos tras el asesinato de "El Mencho"
Para qué día los estatales anunciaron el paro de 36 horas con movilización contra la reforma laboral
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
¿Un ex jugador de Estudiantes entrará hoy en Gran Hermano Generación Dorada?
Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril
La UNLP abrió la inscripción para cursar la novedosa Diplomatura en Deportes Electrónicos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego del dictamen de la comisión evaluadora, se aguarda la aprobación del Ejecutivo para la convalidación de los ediles
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Escuchar esta nota
Si bien aún restan pasos del proceso, los pronósticos indican que la nueva licitación del transporte público municipal será el primer tema de peso que aborde el Concejo Deliberante a principios de marzo, cuando se retome la actividad. Como viene publicando EL DIA, la ceremonia de inicio de las sesiones ordinarias está prevista para el martes 3, encabezada por el intendente, Julio Alak, y se espera que el jueves 5 arranque el cronograma de sesiones que tendrá a los micros como un tema clave.
La adjudicación de la concesión del transporte por 12 años a las empresas participantes se encuentra en la instancia de análisis por parte de la secretaría Legal y Técnica de la Comuna, la que deberá dar el visto bueno a los pormenores de cada propuesta referida a las 4 zonas de operación: Norte, Sur, Este y Oeste.
Luego de ese paso, con en aval del Intendente, el expediente será girado al deliberativo para la convalidación de los concejales, quienes ya habían aprobado el año pasado el pliego y condiciones de la licitación. Una vez sancionada esa refrenda, el nuevo sistema se pondrá en marcha y, se espera, contemplará la presencia de nuevas unidades eléctricas de micros, así como futuras optimizaciones de recorridos y el lanzamiento de una aplicación de información para los usuarios.
En vísperas del inicio de la actividad legislativa local, y cuando aún se negocian las presidencias de las comisiones del nuevo Concejo, el de los micros será el primer tema importante del año a debatir en el deliberativo platense.
La primera sesión ordinaria del año está prevista para el jueves 5, la que estrenará una nueva Vicepresidencia y una polarizada relación de fuerzas entre los bloques políticos. Fruto de las legislativas locales de septiembre del año pasado, en la que el peronismo se impuso en la Ciudad por 44,09 por ciento de los votos y La Libertad Avanza (LLA) quedó con 36,49 por ciento, la bancada de Fuerza Patria contará con 12 miembros y la libertaria se robustece con siete. El PRO posee dos concejales, la UCR, uno, y los otros dos monobloques corresponden a Propuesta Vecinal y a Asap Nueva Generación.
Con esa integración, el 11 de diciembre pasado fue elegido Vicepresidente II el bullrichista Juan Pablo Allan, quedando la Vicepresidencia I para el peronista Juan Granillo Fernández y reeligiendo en su rol de jefe del Cuerpo, Marcelo Galland.
LE PUEDE INTERESAR
No hubo acuerdo en la audiencia por FATE y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo
En ese contexto, hasta el martes 3 la puja es por las presidencias de las comisiones, donde el peronismo apunta a conservar las presidencias de Planeamiento, Legislación y Hacienda, con tres figuras clave: el primer candidato de la lista y exsecretario Sergio Resa, el reelecto Granillo Fernández y el expresidente del bloque de Fuerza Patria y exdirigente de La Cámpora, Pablo Elías. En tanto, el bloque libertario apunta a obtener las presidencias de Producción, Seguridad y Niñez.
Según pudo saber EL DIA, el Intendente prepara su discurso para la ceremonia de apertura en el que se abocará, por un lado, a repasar los primeros dos años de su gestión, con eje en el reordenamiento administrativo de la Municipalidad. Y se espera que agradezca a los ediles el acompañamiento de la reforma del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, como piedra angular de la nueva regulación de la Ciudad. El segundo eje del discurso repasará las obras públicas realizadas, tanto de manera local como en conjunto con la Provincia, destacándose la bajada de la Autopista en la 520, la reparación edilicia de unas 200 escuelas, el ensanche y repavimentación de avenidas importantes y la refacción de las plazas Italia, Rocha y San Martín, donde también se erradicó la venta ilegal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí