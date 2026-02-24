Fuerte caída de las acciones y bonos; subió el riesgo país

Las acciones y los bonos argentinos arrancaron la semana con fuertes pérdidas, tanto en Wall Street como en la plaza local, en un contexto de renovado mal humor internacional tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que frenó los aranceles impulsados por Donald Trump. En ese marco, el S&P Merval retrocedió 3,8% hasta las 2.763.058,70 unidades. Medido en dólares, el panel líder se desplomó 3,9% y cerró en 1.917,25 puntos.

En renta fija, los bonos soberanos en dólares operaron con descensos generalizados. Y el riesgo país saltó 3,5% -la mayor suba diaria en tres meses. y trepó hasta los 537 puntos básicos, su nivel más alto en un mes.