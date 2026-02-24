Kim, líder de Norcorea, con más poder político

La licitación de los micros, el primer tema del inicio del Concejo
Redacción AFP
El líder norcoreano Kim Jong Un fue reelegido como secretario general del gobernante Partido de los Trabajadores en su noveno congreso, reportó la prensa estatal. La decisión se tomó el domingo, el cuarto día del congreso, “de acuerdo con la voluntad inquebrantable y el deseo unánime de todos los delegados” al encuentro del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, informó la agencia noticiosa KCNA.
Celebrado una vez cada cinco años, el congreso, que se extiende durante varios días, ofrece una rara mirada al funcionamiento de una nación donde incluso los detalles más mundanos están envueltos en secreto. La reunión orienta los esfuerzos del Estado en todo, desde la construcción de viviendas hasta la planificación de la guerra.
En su discurso de apertura del congreso, Kim prometió mejorar el nivel de vida, en medio de las tensiones económicas que afectan a su país, golpeado por las sanciones.
El presidente chino Xi Jinping destacó un “nuevo capítulo” en las relaciones de su país con Corea del Norte, al felicitar a Kim por su reelección al frente del Partido de los Trabajadores.
Xi dijo a Kim estar “dispuesto a trabajar juntos para (...) escribir un nuevo capítulo en la amistad China-Corea del Norte”.
Durante décadas, las armas nucleares y el poderío militar estuvieron por encima de todo en Corea del Norte, incluso cuando se agotaban las reservas de alimentos y se extendía la hambruna.
Pero desde que asumió el poder en 2011, Kim ha enfatizado también la necesidad de fortalecer la economía de la empobrecida nación.
En el último congreso del partido, en 2021, Kim hizo una admisión extremadamente inusual al reconocer que se habían cometido errores “en casi todas las áreas” del desarrollo económico.
