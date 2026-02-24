No hubo acuerdo en la audiencia por Fate y golpe a la empresa

El Gobierno nacional informó que no hubo acuerdo en la audiencia por el conflicto de Fate entre la empresa y el gremio Sutna, por lo que se convocó a un nuevo encuentro el miércoles 4 de marzo a las 11.

Más temprano, el Ministerio de Economía dispuso el cierre del examen por vencimiento de la medida antidumping sobre hojas de aluminio de origen chino sin mantener el derecho del 28 por ciento vigente desde 2020, según se publicó en el Boletín Oficial. Había sido a pedido de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. -los mismos dueños de Fate-, única productora de foil y de aluminio primario en el país.

En ese período, Aluar incrementó su participación de mercado del 64 por ciento en 2019 al 91 por ciento en 2024 y subió sus precios entre 5 y 7 por ciento en términos relativos, pese a que el precio internacional del aluminio primario, su principal insumo, cayó 16 por ciento.

las partes, sin acuerdo

La Secretaría de Trabajo, que integra el Ministerio de Capital Humano, informó a través de un comunicado que “habiendo finalizado la audiencia entre la empresa Fate Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”.

Por eso, el organismo que encabeza Julio Cordero “dispuso la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11, a fin de continuar con las instancias de diálogo”.

El Ministerio de Capital Humano “continuará promoviendo los espacios de negociación entre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de la normativa laboral”, consignó la cartera.

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, advirtió que la empresa Fate “está mal” desde que tiene memoria y dijo que le llamó la atención el anuncio de su cierre en medio de la discusión de la reforma laboral y el paro de la CGT.

“Fate viene cerrando hace 20 años. Yo desde que tengo memoria recuerdo que Fate está mal. La verdad es que me llama más la atención el día que se que intentó cerrar el cierre porque hace tiempo que Fate está mal”, insistió.

En esa línea, señaló que la empresa “tiene un sindicato que le hace la vida imposible, y hace tiempo que la empresa amenaza con cerrar. Así que son como esos casos emblemáticos de empresas que siguen sin saber por qué producen”, advirtió.

Nueva protesta

En tanto, organizaciones sociales, gremiales y políticas llevarán adelante esta tarde, desde las 18, una concentración en la puerta de Fate, en la localidad de San Fernando, en solidaridad con los trabajadores de la empresa que aún permanecen dentro de la fábrica.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro se realizará con el objetivo de “exigirle a la CGT un paro general de 36 horas con movilización” para la próxima sesión en el Senado, donde se volverá a tratar el proyecto de reforma laboral que ya fue aprobado la semana pasada por ambas cámaras del Congreso.

“Rechazamos la ley de reforma laboral y exigimos un plan de lucha. Los sindicatos combativos, las organizaciones de desocupados independientes y los jubilados estaremos presentes, acompañándolos”, expresaron las organizaciones en un comunicado.

Asistirán a esta jornada de lucha el Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) integrado por la Unión Ferroviaria Oeste, el Sindicato Único del Neumático (SUTNA), la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior de la Ciudad de Buenos Aires (Ademys), la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (ADG – UBA), comisiones internas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y trabajadores del Garrahan, entre otros.