Avanzan los testimonios en el juicio por Kim

A casi un año del crimen que conmocionó a La Plata -se cumple mañana 25-, el juicio por la muerte de Kim Gómez transita jornadas decisivas. La nena fue asesinada en un ataque que generó una profunda conmoción social y cuyo recuerdo sigue intacto en la memoria colectiva de todos.

Durante la audiencia de ayer declararon más testigos presenciales del hecho, quienes reconstruyeron los instantes previos y el momento del ataque mortal. Sus relatos, atravesados por la tensión y la crudeza de lo vivido, aportaron detalles sobre la mecánica de la agresión y el contexto en el que ocurrió.

También expusieron peritos y especialistas que intervinieron en la investigación. Su aporte permitió contextualizar cómo se preservaron las pruebas y cómo se avanzó en la identificación del acusado, hoy sentado en el banquillo.

Este viernes será una jornada clave: están previstos los alegatos de las partes. Además, se espera la palabra de los padres de Kim y, tal vez, la del propio acusado. ¿Dirá algo?