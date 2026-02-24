La UTN impulsa tecnicaturas cortas orientadas al sector productivo

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional La Plata presentó su oferta de Tecnicaturas Universitarias para el ciclo lectivo 2026. Se trata de carreras de entre dos y dos años y medio de duración, con fuerte impronta práctica y orientadas a responder de manera directa a las necesidades del mundo productivo y tecnológico, en un escenario atravesado por la innovación y la demanda de perfiles técnicos especializados.

La tendencia no es nueva, pero se consolida: cada vez más estudiantes optan por trayectos académicos más breves que una ingeniería o una licenciatura tradicional, que les permitan insertarse con mayor rapidez en el mercado laboral sin resignar calidad formativa ni actualización tecnológica. En ese marco, la Tecnicatura Universitaria en Programación ya completó sus cupos en modalidad presencial y virtual, mientras que otras propuestas continúan con inscripción abierta y vacantes disponibles.

Una de las carreras que aún cuenta con cupos es la Tecnicatura Universitaria en Energías Sustentables. Con una duración de dos años y medio, forma profesionales capaces de diseñar, instalar, operar y mantener sistemas de energías renovables y de uso eficiente de la energía, un campo estratégico en pleno crecimiento tanto en el sector público como en el privado.

Otra de las propuestas es la Tecnicatura Universitaria en Industrias Alimentarias. Con una cursada también de dos años y medio —que incluye instancias prácticas—, los estudiantes se forman en química, biología, bromatología, microbiología y legislación sanitaria, con especial énfasis en análisis y aseguramiento de la calidad, competencias clave para la industria alimentaria y los organismos de control.

La Tecnicatura Universitaria en Programación, de dos años de duración, ya cerró su inscripción tras completar los cupos disponibles en ambas modalidades.

Las tecnicaturas son aranceladas, cuentan con cupos definidos y la cursada comenzará a fines de marzo. La inscripción permanecerá abierta hasta completar vacantes.