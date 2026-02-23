Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Información General

Adelantan la campaña de vacunación 2026: el temor a un nuevo virus y las explicaciones del Gobierno

En medio  de la expansión mundial de la variante de influenza A (H3N2) que mostró mayor transmisibilidad en el hemisferio norte

Adelantan la campaña de vacunación 2026: el temor a un nuevo virus y las explicaciones del Gobierno
23 de Febrero de 2026 | 13:47

Escuchar esta nota

El ministerio de Salud de la Nación informó este lunes que adelantó la compra de la vacuna contra la gripe y ya comenzó el envío de las dosis a todas las jurisdicciones del país para que la vacunación comience a principios de marzo.

"Nos anticipamos al calendario habitual para que la población esté protegida antes del pico de circulación viral", indicó el ministro Mario Lugones en redes sociales, en el contexto de la expansión internacional del subclado K del virus de influenza A (H3N2), una variante que mostró mayor transmisibilidad en el hemisferio norte.

Esta semana comenzó la distribución de las primeras partidas a las 24 jurisdicciones con el objetivo de que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan iniciar la aplicación a principios de marzo y llegar al invierno con mayor nivel de protección poblacional.

"Cada año, los virus respiratorios comienzan a circular más temprano. Por eso decidimos actuar tempranamente para evitar el posible impacto de las nuevas variantes y cuidar a las personas que más lo necesitan", agregó Lugones.

La estrategia apunta a alcanzar a los grupos priorizados antes de que se consolide el pico invernal de circulación viral, que en la Argentina suele concentrarse entre abril y julio, aunque en los últimos años comenzó a observarse un adelantamiento progresivo.

El envío de vacunas para la campaña

La primera entrega contempla 795.760 dosis, que incluyen la vacuna antigripal adyuvantada (aTIV), destinada a mayores de 65 años, y la formulación para adultos. Las siguientes remesas ya cuentan con cronograma definido para asegurar que cada distrito disponga del stock necesario, organice su logística interna y convoque a la población objetivo con suficiente antelación. El inicio previsto de la campaña es el 9 de marzo.

LE PUEDE INTERESAR

“Si corrés picadas, vas preso”: conductor realizó maniobras peligrosas en Villa Gesell y fue detenido

LE PUEDE INTERESAR

Adicción a las redes: también afecta a los mayores

En total, la cartera sanitaria adquirió 8.160.000 dosis. De ese total, 4.700.000 corresponden a la vacuna antigripal para personas de entre 24 meses y 64 años; 2.300.000 son de la versión adyuvantada (aTIV) destinada a mayores de 65 años; y 1.160.000 están dirigidas a la población pediátrica de entre 6 meses y 2 años.

¿Qué es la gripe o influenza?

La nueva gripe o influenza es una enfermedad viral respiratoria muy transmisible. Por lo general, la mayoría de las personas afectadas se recuperan en una o dos semanas.

Puede ocasionar graves complicaciones, incluso la muerte, a personas embarazadas, menores de 5 años, mayores de 65, y personas con enfermedades o condiciones crónicas (como cardíacas, respiratorias, renales, inmunosupresión, cáncer, trasplante, obesidad y diabetes).

¿Cuáles son los síntomas?

Las personas con gripe pueden presentar:

- fiebre mayor a 38 grados 
- tos
- congestión nasal
- dolor de garganta, de cabeza y muscular
- dificultad para respirar
- neumonía

¿Cómo se previene?

La vacuna antigripal reduce las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por el virus influenza. Además debe ser aplicada en forma oportuna, idealmente antes del comienzo del invierno, etapa de mayor circulación del virus.

El Calendario Nacional de Vacunación incluye la vacuna antigripal para los siguientes grupos:

- Personal de salud: una dosis anual. Chequear que en el carnet de vacunas que tenga aplicada: doble adultos, hepatitis B y triple/doble viral (sarampión y rubéola).
- Entre los 6 a 24 meses de edad: deben recibir dos dosis separadas al menos de 4 semanas, excepto quienes hubieren recibido dos dosis anteriormente a quienes les corresponde una dosis.
- Entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: una dosis anual con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes incluidas entre los factores de riesgo.
- A partir de los 65 años: una dosis anual, no se requiere indicación médica. Como oportunidad, evaluar vacuna contra neumococo y aplicar si corresponde.
- Embarazo: deben recibir la vacuna antigripal en cualquier momento de la gestación al igual que la vacuna contra la COVID-19, la vacuna triple bacteriana acelular [dTpa] a partir de la semana 20 en cada embarazo y la vacuna contra el VSR entre la semana 32 y 36.6 del embarazo.
- Puérperas: deben recibir la vacuna antigripal antes del egreso de la maternidad, máximo 10 días después del parto si no la recibieron durante la gestación.
- Personal Estratégico, cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales (ej. fuerzas de seguridad del Estado).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Comienza la era del "Cacique" Medina en Estudiantes, con el foco puesto en Newell`s

Etcheverry: un campeón marcado con épica

"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Últimas noticias de Información General

“Si corrés picadas, vas preso”: conductor realizó maniobras peligrosas en Villa Gesell y fue detenido

Adicción a las redes: también afecta a los mayores

Detenida en Río denunció mensajes con amenazas

Los números de la suerte del lunes 23 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Espectáculos
¿Un ex jugador de Estudiantes entrará hoy en Gran Hermano Generación Dorada?
El Roña Castro "quiere boxear" a Wanda Nara: le aseguró alimentos para su comedor pero no cumplió 
Rosa María Juana Martínez Suárez: cómo nació el nombre artístico de Mirtha Legrand
Comienza Gran Hermano Generación Dorada, quiénes son los participantes: actores, ex GH y novios de famosos 
La periodista Andrea Taboada acusa que la mordió un perro en la playa: sangre, golpes, insultos y denuncia policial 
Policiales
Octavo robo en una peluquería frente a Parque Saavedra: "Hay tanta miseria que son una constancia"
Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Veinte años de prisión para dos viudas negras
Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico
La Ciudad
La UNLP abrió la inscripción para cursar la novedosa Diplomatura en Deportes Electrónicos
"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata
Un corte de luz en el centro de La Plata complica a los vecinos y al tránsito
¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes
Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Deportes
Importante resolución contra los acusados de matar al ex Puma platense Federico Aramburú: gran debate en Francia
VIDEO. El impresionante gol de Piedrahita, ex Gimnasia, digno de Puskas en Bulgaria
Cristian Medina fue recibido como una mega estrella en Brasil: "Se hizo largo este tema"
Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha
En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla