Marcelo Gallardo anunció que se va de River y el jueves dirigirá su último partido ante Banfield

La licitación de los micros, el primer tema del inicio del Concejo
Lo que comenzó como un rumor cargado de angustia tras la derrota ante Vélez se convirtió en una realidad irreversible. En la tarde de este lunes, tras una reunión clave con el presidente Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli en el River Camp, Marcelo Gallardo comunicó su decisión de dejar el cargo. El "Muñeco" pondrá fin a su segunda etapa en el club, marcada por una crisis futbolística reciente que el propio DT describió como dolorosa. Dirigirá el jueves por última vez, ante Banfield.
A través de un mensaje cargado de emoción, el entrenador más ganador de la historia del club expresó que su salida se debe a la imposibilidad de cumplir con los objetivos trazados para este 2026.
"Me invade el dolor en el alma por no haber podido encontrar el rumbo que este equipo y este hincha merecen", fueron las palabras que trascendieron del entorno del técnico.
Un mensaje de Marcelo Gallardo para todos los hinchas de River 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/byDSJdcnOY— River Plate (@RiverPlate) February 24, 2026
La racha negativa fue el detonante: River arrastra tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y ha perdido 13 de sus últimos 20 encuentros, una estadística inusual para la jerarquía del club.
A pesar de su renuncia, Gallardo no se irá por la puerta de atrás. Se confirmó que dirigirá su último partido el próximo jueves ante Banfield. Será la oportunidad para que más de 85.000 hinchas despidan al ídolo en un Estadio Monumental que promete ser una caldera de sentimientos encontrados.
