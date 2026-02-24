Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En alerta por la reforma laboraL

La CGT vuelve a reunir a su mesa chica: ¿más protestas?

La CGT vuelve a reunir a su mesa chica: ¿más protestas?
24 de Febrero de 2026 | 02:47
Edición impresa

La mesa chica de la CGT se reunirá mañana miércoles en la previa a las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana y con el interés puesto en la sesión del viernes en la que se tratará la reforma laboral.

Según pudo saberse de fuentes sindicales, el encuentro está en plena organización –con lugar y hora a definir–, pero los dirigentes tienen en claro que, de aprobarse la reforma, tal y como se descuenta, buscarán hacerle pagar el “costo político” a los senadores que voten a favor.

También coincide la mayoría de la conducción cegetista en que “no hay contexto para una nueva medida de fuerza”, por lo que se ratificará la postura de “accionar en tribunales” contra los capítulos de la reforma que consideran inconstitucionales, como el impedimento del derecho a huelga. “Veremos qué se puede interpretar del malestar en la calle, pero no vamos a gastar recursos en medidas de acción directa”, señalaron desde la mesa de conducción de la central.

Mientras , sectores de postura más “dura” se encaminan a definir un paro de 24 horas para el viernes.

 

