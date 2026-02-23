La NASA detecta una falla y reprograma Artemis II: con nueva fecha confirmada, cuándo se lanza el satélite Atenea que tuvo aporte platense

La misión Artemis II, que marcará el regreso de astronautas a la órbita lunar después de más de medio siglo y que contó con influencia de investigadores de la Ciudad, sumó un nuevo capítulo en su cronograma. Luego de repetir el ensayo general de lanzamiento el pasado 19 de febrero, la NASA detectó una falla técnica que obligará a posponer la partida prevista y trasladar la ventana a abril.

Ramón López La Valle, coordinador del Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Navegación y Telecomunicaciones (SENyT) y profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, detalló a este diario qué ocurrió en la última prueba y cómo impacta en la planificación.

“El 19 de febrero se repitió el Wet Dress Rehearsal, que es una simulación completa del lanzamiento para probar todos los sistemas, incluyendo la carga de combustible. En el ensayo anterior habían encontrado una pérdida de hidrógeno y por eso se había pospuesto el lanzamiento para marzo”, explicó La Valle a EL DIA.

Según precisó, “esta vez no hubo problemas en la carga de hidrógeno ni de oxígeno. Pero después de finalizar el ensayo, ya en condiciones normales, encontraron una interrupción en el flujo de helio de la etapa superior del cohete”, señaló.

El helio cumple un rol clave en el funcionamiento del Space Launch System (SLS), el potente lanzador que llevará a la nave Orion con cuatro astronautas alrededor de la Luna. “Se utiliza para presurizar los tanques de oxígeno e hidrógeno y también para enfriar. Es fundamental para el correcto funcionamiento del motor criogénico del cohete”, detalló López La Valle.

La detección de esa anomalía implica una intervención mayor. “Para poder acceder a la zona donde se detectó el problema tienen que retirar el cohete de la plataforma de lanzamiento y llevarlo nuevamente al edificio de ensamblaje. Ese proceso se llama roll back”, indicó. Y agregó: “Eso seguramente significa que el lanzamiento debe posponerse para la ventana de abril”.

Días atrás, el director de la NASA, Jared Isaacman, ya había descartado la posibilidad de un despegue en marzo debido a los inconvenientes técnicos. Ahora, con la necesidad de desmontar el cohete y revisar el sistema de presurización, el nuevo corrimiento parece confirmado.

Consultado sobre el posible impacto presupuestario de esta nueva postergación, López La Valle fue cauto: “No sabría decirte porque depende directamente de la NASA, pero seguramente repetir ensayos y mover el cohete tiene un costo asociado”.

El rol platense en la misión Artemis II y el satélite Atenea

En estos ensayos no hubo presencia del equipo platense, ya que se trata de pruebas específicas bajo responsabilidad directa de la NASA. Sin embargo, el retraso repercute en el cronograma del satélite argentino Atenea, que viajará como carga secundaria en la misión.

“La participación platense pos lanzamiento sigue igual”, aclaró López La Valle. El trabajo central del equipo de la UNLP comenzará una vez que el satélite esté en órbita. Desde La Plata, en coordinación con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), los investigadores monitorearán el funcionamiento del sistema, verificarán la transmisión de datos y analizarán la información enviada desde el espacio.

Atenea tendrá una órbita altamente elíptica, alcanzando distancias de hasta 70 mil kilómetros de la Tierra, lo que permitirá validar tecnologías desarrolladas en la Facultad de Ingeniería, entre ellas un receptor GNSS propio y sistemas de comunicación de largo alcance. También medirá radiación espacial y su impacto en componentes electrónicos.

Más allá de los contratiempos, el investigador subrayó que en una misión tripulada la prioridad absoluta es la seguridad. Cada prueba, cada revisión y cada ajuste buscan minimizar riesgos en una operación que será histórica: Artemis II será la primera misión con astronautas en viajar al entorno lunar desde el programa Apolo.