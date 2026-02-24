Falleció el titular de la UTA local, Oscar Pedrosa

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional La Plata, Oscar Pedrosa, falleció ayer a los 69 años, provocando una fuerte conmoción en el entorno dirigencial de la política y el sindicalismo local.

Además de líder de la UTA, Oscar “Puchero” Pedrosa fue elegido como secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas de La Plata, Berisso y Ensenada en abril de 2019, cuando aseguró: “Voy a dejar el alma en esto”. Esposo de Graciela Aguilera y padre de Adrián, Paula y Lautaro, Pedrosa integró las filas más emblemáticas del sindicalismo de la Región.

Expresaron su pesar públicamente las empresas de transporte Unión Platense; La Unión; Expreso La Plata; Nueve de Julio, así como el intendente, Julio Alak, la secretaria general de UPCN Provincia, Fabiola Mosquera, y el secretario general del Sindicato de Comercio local, Carlos Restivo, entre otros.