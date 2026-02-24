Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |La diva recibió muestras de cariño en la tele y en las redes

“La leyenda continúa”: la intimidad del festejo de cumpleaños de La Chiqui

Las redes se llenaron de muestras de cariño para la conductora que ayer celebró sus 99 años con una fiesta para 70 invitados

“La leyenda continúa”: la intimidad del festejo de cumpleaños de La Chiqui

con un trajecito blanco y con brillos, así llegó la chiqui a su fiesta

24 de Febrero de 2026 | 02:10
Edición impresa

“Ni me he dado cuenta que he llegado a esta edad. Es impresionante”. Así resumió ayer Mirtha Legrand cómo es haber llegado a los 99 años en plena vigencia y vitalidad horas antes de celebrar, junto a un selecto grupo de familiares y amigos, en la casa de su hija Marcela Tinayre.

Con un festejo ambientado con muchísimas rosas color rosa y una paleta del mismo color pensada por el interiorista Ramiro Arzuaga, en lo que él definió como un homenaje a un color muy legranezco pero también a su nombre real, Rosa María, La Chiqui revolucionó el coqueto Barrio Parque.

Además de la prensa, fanáticos la esperaron en la puerta de la casa de su hija con carteles y fotos. Mirtha llegó minutos antes de las 22 y fue ovacionada.

“Lo importante es llegar y estar bien, tener buena salud, que gracias a Dios la tengo. Así que todas las mañanas cuando me despierto digo: ‘Ay, qué suerte, veo el sol, estoy viva’”, reflexionó la conductora en diálogo con Tato Young para Radio Mitre. “Y estoy no solo viva, sino que mi cerebro está bien. ¿Te das cuenta? Te das cuenta que hay que trabajar. No hay que dejarse estar sentada en un sillón mirando televisión. Hay que ser activo, hay que trabajar en lo que sea. Nunca dejé de trabajar, Nunca. Desde los 14 años. Mirá, toda la vida”, agregó.

Así, se entiende la decisión del decorador de trabajar la temática de la celebración con una frase icónica de la animadora: “Este año el motivo principal es una frase célebre de Mirtha: ‘Yo ya soy una leyenda, y la leyenda continúa’”. Durante el evento, se pudo ver la frase en tarjetones para identificar los nombres de las mesas pero también en los abanicos que regalaron y hasta en una de las tortas.

Según trascendió, y como es su costumbre, La Chiqui lució dos vestidos, el segundo lo cambió antes del postre. En cuanto a la comida, se supo que estuvo a cargo de una reconocida firma de catering y que incluyó burratta con tomates en el primer plato y dos opciones de principales: ñoquis de sémola o salmón con salsa teriyaki con arroz crocante. El postre fue frutas asadas con helado de crema americana. Para tomar no escatimaron: vino, champán, tragos. De todo.

Los invitados comenzaron a llegar minutos antes de las nueve y lo hicieron sin complicaciones, en tanto, a último momento, su ex chofer Marcelo decidió cancelar el escrache que había organizado realizar en la puerta de la casa y acompañado por compañeros de su sindicato.

SALUDO DE LOS FAMOSOS

Se trató de una fecha que no pasó inadvertida. Desde temprano, tanto en la tele como en las redes sociales, los famosos saludaron a la diva de los almuerzos con fotos y mensajes de cariño.

Entre el rosa que protagonizó la deco de la mesa, se coló el celeste y blanco de su amado Racing

“La Legrand ya es, como dice ella, leyenda. Una parte fabulosa de nuestra historia”, fue el saludo de Moria Casán desde su programa de televisión.

Otras de las que saludó a la conductora fue Susana Roccasalvo, quien publicó una foto abrazada a Mirtha en un estudio de televisión, en donde escribió: “Feliz cumple querida Chiquita”.

Por su parte, la periodista platense Nancy Duré compartió un collage con distintas fotos junto a Mirtha tomadas en eventos, galas y estudios de televisión, y en su historia destacó: “Hoy cumple años la reina @mirthalegrand”.

También se sumó Fátima Florez, quien publicó una foto tomada durante una cena: “Feliz cumple Mirtha”, escribió junto a un corazón, aplausos y una rosa roja, etiquetando a la diva.

“Hoy es un día muy especial. Feliz cumpleaños queridísima @mirthalegrand. Te admiro, te celebro y te quiero mucho. Que tengas un día maravilloso”, le dedicó Cris Morena.

 

con un trajecito blanco y con brillos, así llegó la chiqui a su fiesta

