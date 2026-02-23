Paro en el fútbol argentino: la medida que tomará la AFA en medio del conflicto con el Gobierno
Paro en el fútbol argentino: la medida que tomará la AFA en medio del conflicto con el Gobierno
En las últimas horas, a través de un comunicado, se conoció la drástica medida que tomaría el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional tras la reunión que mantuvo este lunes. Los dirigentes de los clubes resolvieron de forma unánime la suspensión de la fecha 9 del torneo de Primera División y de todas las categorías del ascenso nacional. La medida de fuerza rige para el periodo que abarca desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de marzo.
Esta acción surge como respuesta directa al llamado a indagatoria de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El organismo recaudador ARCA presentó una denuncia por una supuesta deuda fiscal, la cual sirve de base para la citación judicial. Sin embargo, desde la sede de la calle Viamonte aseguran que la institución no posee compromisos exigibles pendientes.
La entidad que regula el fútbol nacional aclara que cumplió con sus obligaciones tributarias de manera anticipada. El comunicado oficial señala que ARCA pretende convertir el cobro de cuotas no vencidas en el sustento de un posible delito penal tributario. Para la AFA, esta postura del ente recaudador entra en abierta contradicción con las normas jurídicas que rigen en el país actualmente.
Los representantes de los clubes de la Liga Profesional manifestaron su repudio total a la denuncia contra las autoridades del fútbol. Por este motivo, el calendario deportivo sufre una parálisis completa durante la primera semana de marzo. Los directivos esperan ahora que la Cámara de Apelaciones resuelva el planteo que ya presentó la defensa de la entidad deportiva.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante autorizó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, a salir del país con destino a Barranquilla, Colombia, y Río de Janeiro, Brasil, entre este lunes y el próximo fin de semana, pese a la restricción vigente en la causa en la que está imputado.
La medida quedó supeditada al pago de una caución real de cinco millones de pesos y al cumplimiento de otras obligaciones procesales. Deberá pagar un seguro de 5 millones de pesos para ir a Colombia y Brasil.
Según la resolución judicial, el viaje fue habilitado porque no interfiere con las indagatorias fijadas para el 5 de marzo y no se advirtieron elementos que permitan sostener que la salida del país pueda entorpecer el proceso.
Tapia había solicitado la autorización para participar de actividades oficiales como presidente de la AFA y vicepresidente de la CONMEBOL, con invitaciones formales y cronograma de vuelos ya presentados ante el Tribunal.
