“Mamá, papá... soy therian”: expertos platenses analizan la tendencia

Se entiende a la subcultura como un conjunto de personas con un comportamiento diferente a la mirada dominante de la época. En Argentina, a principio de los 2.000, los “emos” tuvieron su auge. Diez años después, llegaron los flequillos y el Fotolog con los “floggers”. Hoy, los “Therian” son quienes ocupan el sitio de lo diferente. Especialistas aseguran que “la necesidad psicológica de encontrar identidad y pertenencia es la misma”.

Pero entonces, ¿son personas perdidas identitariamente? ¿Realmente sienten los rasgos animales como propios? ¿Se puede diagnosticar clínicamente? Estas preguntas son algunas a las que respondieron psicólogos platenses.

Mirada psicológica local

Al principio, la temática irrumpió en redes sociales para luego desembarcar en la opinión pública. Lo cierto es que para los psicólogos platenses consultados, más que apresurarse a etiquetar, la clave está en comprender qué expresa esa identificación y en qué contexto aparece.

Para Lucía Moviglia, psicóloga local, identificarse con un animal no implica necesariamente una ruptura con la realidad. “Puede tener que ver con tomar ciertos rasgos como propios, ya sean estéticos o de carácter. Hoy alguien se identifica con su signo zodiacal y dice que esos rasgos lo representan, pero nadie lo cree literalmente”, graficó en diálogo con EL DIA. En ese sentido, introdujo una distinción central: “Una cosa es identificarse y otra es autopercibirse. Cuando esa identificación pasa a otro nivel y se lleva a lo concreto en la vida cotidiana, ahí cambia la ecuación”.

Moviglia consideró que el fenómeno debe leerse también como “un síntoma de época”. Históricamente existieron tribus urbanas y modos colectivos de pertenencia con sus propias formas de identificación. “Hoy vivimos en una época de respuestas inmediatas. Pensar lleva tiempo, elaborar metáforas lleva tiempo, y todo tiende a ser más directo y más concreto”, señaló. En ese marco, plantea que algunas identificaciones actuales pueden aparecer con “menos simbolismo y más literalidad”.

En una línea similar, aunque con otro énfasis, Matías Fittipaldi, psicólogo local, relativizó el alcance clínico del fenómeno: “Para mí, en este momento es un tema mediático. Aparece en la agenda pública, pero no es algo que esté viendo como realidad clínica en el consultorio”. Y agregó: “Fuera de ser una noticia, desconozco el alcance real que puede tener entre los jóvenes”.

Otra psicóloga local, que prefirió no ser nombrada, aportó que la identificación es, en sí misma, un mecanismo psíquico básico. “Todas las personas se identifican con algo. La identificación es una función; lo que cambia es el contenido”, explicó. En ese sentido, planteó que hoy confluyen dimensiones culturales y subjetivas: “Que alguien lo porte como rasgo identitario tiene que ver con la oferta actual de contenidos. Hoy aparece lo animal, muy ligado a consumos culturales como el mundo furry o el anime”.

Sin embargo, Fittipaldi subrayó que la relación simbólica entre humanos y animales no es nueva: “Los animales han convocado fascinación y fantasía desde la antigüedad. El ser humano proyecta en los animales determinados rasgos”, explicó. Además, añadió que en la infancia esa identificación suele ser lúdica; en la adolescencia, en cambio, adquiere otra dimensión: “Con los cambios corporales y la separación de los padres, los jóvenes buscan grupos de pertenencia como forma de afirmarse y diferenciarse”, dijo a este diario.

Consultorio, redes y el odio

Lucía Moviglia, ante la posible consulta de una familia, analizó que no corresponde apresurarse a diagnosticar: “Habría que ver qué hay detrás”, dijo. Puede tratarse, advirtió, de una búsqueda identitaria, de algo lúdico o eventualmente de un padecimiento, pero “no es condición necesaria que haya una patología”, advirtió.

Fittipaldi, en tanto, habló de “un juego identificatorio que tiene que ver con las ofertas que circulan en internet” y señaló que podría expresar “un llamado de atención, una búsqueda de lugar: qué lugar ocupo para vos”.

La otra especialista señaló que no debe confundirse una categoría cultural con un diagnóstico clínico. “Si una madre viene y me dice que su hijo es therian, no corresponde atinar a un diagnóstico. Primero hay que ver qué lugar ocupa esa identificación en su psiquismo: puede ser un juego, una puesta en escena, una moda o, en casos muy puntuales, algo que exceda el principio de realidad. Pero el rótulo en sí no dice nada”.

Los especialistas coinciden en que las redes sociales amplifican el impacto. Para Moviglia, “las redes legitiman y agrandan fenómenos que tal vez son muy pequeños”. Fittipaldi, por su parte, refirió a una “lógica mediática de la polémica”, donde conviven la burla, el enojo y la violencia verbal. El tercer especialista agregó que el fuerte rechazo social responde, en parte, a cómo el fenómeno fue presentado públicamente. “Se lo expuso en una línea polémica, incluso comparándolo con debates de género que son de otro orden. Eso generó un continuo discursivo que alimenta el enojo”, sostuvo.

En ese clima, el rechazo social no sorprende. Moviglia lo vinculó con la intolerancia a la diferencia y con la tendencia a descalificar lo que se percibe como absurdo. Fittipaldi, en cambio, volvió a la pregunta clínica: más allá del ruido mediático,“lo importante en la clínica más allá de los fenómenos e identificaciones sociales es escuchar a un sujeto en su diferencia”, concluyó.