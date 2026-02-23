Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos

Estatales reclaman al Gobierno bonaerense una convocatoria urgente a paritarias
Escuchar esta nota
Una insólita aparición sorprendió a los vecinos de Villa Castells, en el Arroyo Rodríguez entre 10 bis y 8. Se trata de un lagarto overo que, lejos de asustarse por la presencia humana, parece haberse adaptado fácilmente.
Tanto así que el animal volvió varias veces para “comer algo”, relató la dueña de la casa. La primera aparición se dio hace dos semanas y, desde entonces, regresa a visitarla “una vez por semana”.
Esta tarde, el lagarto overo reapareció en el patio de la casa, aprovechó el sol y comió lo que los dueños de casa le ofrecieron, para luego retirarse en total tranquilidad. La inesperada visita se volvió un atractivo para los vecinos.
