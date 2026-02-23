Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Los padres de la beba fallecida en La Plata fueron liberados pero la investigación continúa

Los padres de la beba fallecida en La Plata fueron liberados pero la investigación continúa
23 de Febrero de 2026 | 15:36

La Justicia decidió poner en libertad a Miguel Ángel Allende y Jimena Vieras, los padres de la bebé fallecida en La Plata. El caso, que azotó a la comunidad, se conoció luego de que la menor de 1 año fuera trasladada a comienzos de febrero al Hospital Gutiérrez, donde llegó en grave estado.

Personal médico que la asistió dio aviso a las autoridades. Poco después de su fallecimiento, efectivos policiales detuvieron a los padres de la menor en Villa Catella, Ensenada, por “abandono de persona seguido de muerte”. 

Al cabo de unas semanas, fueron puestos en libertad por decisión del Ministerio Público Fiscal pero la investigación sigue en curso. Según indicó el Dr. Almirón, a cargo de la UFI nº8 La Plata, se incorporaron nuevas pruebas que lo impulsaron a liberar a la pareja. 

Las pruebas en cuestión serían la segunda autopsia a cargo de la Asesoría Pericial y la declaración de las médicas que asistieron a la menor en el Hospital Gutiérrez. Tras considerar que no hay pruebas suficientes para mantener la prisión preventiva, este lunes recuperaron su libertad.

 

