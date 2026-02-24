“Olor penetrante y aire irrespirable”: quejas por emanaciones en la Región

El olor llegó a percibirse hasta la zona de “La Repu” / web

Las quejas por el olor persistente que se percibió entre la noche del domingo y la madrugada de ayer continuaron durante la mañana en distintos puntos de La Plata, Berisso y Ensenada.

Vecinos de Villa Castells, City Bell, Gonnet, Ringuelet, el centro platense, El Dique y barrios de Berisso reportaron sentir olores “kerosene”, “ goma” y “plástico quemado”. Además, señalaron efectos físicos como “ardor de garganta, picazón en los ojos, irritación nasal, dolor de cabeza y dificultades para respirar”.

Según indicaron los vecinos, el olor ingresaba a las viviendas y obligaba a cerrar puertas y ventanas. “El olor hace arder la garganta y picar los ojos”, coincidieron varios de los mensajes enviados a medios y grupos vecinales.

En 502 y 10 de Villa Castells, un vecino identificado como Diego escribió: “En 502 y 10, Villa Castells, se sintió un olor nauseabundo, típico de un solvente. Muy fuerte. Tuvimos que cerrar toda la casa e irnos adentro porque genera dolor de cabeza inmediato. No sabemos de dónde es”. En la misma zona se registraron avisos en 502 y 11 y en 467 y 28.

Desde la bajada de la Autopista La Plata–Buenos Aires también reportaron “un olor muy fuerte a goma quemada”.

En Ringuelet, vecinos de 8 entre 511 y 512 indicaron que había “un fuerte olor a quemado”, mientras que otra frentista señaló que el mismo se parecía “a destilación baja de combustibles, como a kerosene” y que ingresaba a las viviendas.

En Gonnet, desde 490 entre 16 bis y 17, señalaron: “Se siente un olor a neumáticos quemados que no se puede respirar”.

En City Bell, en Belgrano y 480, denunciaron “sentimos olor a caucho quemado”. También hubo reportes en 4 y 518; Centenario y 508; Belgrano y Lacroze; Gorina; inmediaciones de República de los Niños; y 16 y 487.

Desde El Dique, en Ensenada, una vecina indicó: “Sentí un olor muy fuerte que me lastimó la nariz y vimos humo blanco que salía de YPF”. En City Bell, manifesaron que el olor le generó “ardor de garganta, dolor de cabeza y malestar en el pecho” y agregaron: Nos asustamos porque sentimos hinchazon en la boca”.

Aclaraciones oficiales

Desde la Municipalidad informaron que no recibieron un reporte técnico que determine el origen del olor. Voceros señalaron que no cuentan con un informe sobre los causantes.

Desde YPF, empresa mencionada por vecinos en distintos mensajes, indicaron que “no hay ninguna situación en Refinería que tenga que ver con los olores”.