La licitación de los micros, el primer tema del inicio del Concejo
VIDEO. River en crisis: Gallardo deja el Club en medio de mil rumores
Estatales reclaman a la Provincia convocatoria “urgente” a paritarias
Giro en una causa sensible Liberan a los padres de una bebé fallecida
“La leyenda continúa”: la intimidad del festejo de cumpleaños de La Chiqui
Fate y los textiles ilustran los efectos de la revolución industrial china de Siglo XXI
Un olor penetrante y molestias respiratorias inquietaron a la Región
No hubo acuerdo en la audiencia por Fate y golpe a la empresa
La Provincia suspendió el cobro de cuotas de un programa de viviendas
“Olor penetrante y aire irrespirable”: quejas por emanaciones en la Región
La UTN impulsa tecnicaturas cortas orientadas al sector productivo
Investigadores locales anticipan cuándo será el lanzamiento de Atenea
Denuncian que una pérdida de agua está deteriorando el asfalto
Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos
Nueva marcha en reclamo de justicia por el embiste trágico en Villa Elvira
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
“Sentimos como si fuera kerosene”, indicaron algunos vecinos. Otros mencionaron aromas a “goma quemada”. Reclamos
Las quejas por el olor persistente que se percibió entre la noche del domingo y la madrugada de ayer continuaron durante la mañana en distintos puntos de La Plata, Berisso y Ensenada.
Vecinos de Villa Castells, City Bell, Gonnet, Ringuelet, el centro platense, El Dique y barrios de Berisso reportaron sentir olores “kerosene”, “ goma” y “plástico quemado”. Además, señalaron efectos físicos como “ardor de garganta, picazón en los ojos, irritación nasal, dolor de cabeza y dificultades para respirar”.
Según indicaron los vecinos, el olor ingresaba a las viviendas y obligaba a cerrar puertas y ventanas. “El olor hace arder la garganta y picar los ojos”, coincidieron varios de los mensajes enviados a medios y grupos vecinales.
En 502 y 10 de Villa Castells, un vecino identificado como Diego escribió: “En 502 y 10, Villa Castells, se sintió un olor nauseabundo, típico de un solvente. Muy fuerte. Tuvimos que cerrar toda la casa e irnos adentro porque genera dolor de cabeza inmediato. No sabemos de dónde es”. En la misma zona se registraron avisos en 502 y 11 y en 467 y 28.
Desde la bajada de la Autopista La Plata–Buenos Aires también reportaron “un olor muy fuerte a goma quemada”.
En Ringuelet, vecinos de 8 entre 511 y 512 indicaron que había “un fuerte olor a quemado”, mientras que otra frentista señaló que el mismo se parecía “a destilación baja de combustibles, como a kerosene” y que ingresaba a las viviendas.
LE PUEDE INTERESAR
“Mamá, papá... soy therian”: expertos platenses analizan la tendencia
LE PUEDE INTERESAR
La UTN impulsa tecnicaturas cortas orientadas al sector productivo
En Gonnet, desde 490 entre 16 bis y 17, señalaron: “Se siente un olor a neumáticos quemados que no se puede respirar”.
En City Bell, en Belgrano y 480, denunciaron “sentimos olor a caucho quemado”. También hubo reportes en 4 y 518; Centenario y 508; Belgrano y Lacroze; Gorina; inmediaciones de República de los Niños; y 16 y 487.
Desde El Dique, en Ensenada, una vecina indicó: “Sentí un olor muy fuerte que me lastimó la nariz y vimos humo blanco que salía de YPF”. En City Bell, manifesaron que el olor le generó “ardor de garganta, dolor de cabeza y malestar en el pecho” y agregaron: Nos asustamos porque sentimos hinchazon en la boca”.
Desde la Municipalidad informaron que no recibieron un reporte técnico que determine el origen del olor. Voceros señalaron que no cuentan con un informe sobre los causantes.
Desde YPF, empresa mencionada por vecinos en distintos mensajes, indicaron que “no hay ninguna situación en Refinería que tenga que ver con los olores”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí