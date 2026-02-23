Precios de boletos de micros: en el ranking, cuáles son las ciudades más caras, las más baratas y dónde su ubica La Plata

La licitación de los micros, el primer tema del inicio del Concejo
Los boletos de colectivo vuelven a subir y desde la próxima semana viajar en La Plata será más caro. A partir del 1° de marzo, el pasaje mínimo pasará a costar $824,20, lo que ubica a la capital bonaerense en la mitad del ranking provincial en materia tarifaria.
Actualmente el boleto mínimo en la ciudad es de $785,70 y con el nuevo incremento quedará a $824,20, lejos todavía de los valores más elevados del país, a donde el récord lo tiene Pinamar con un mínimo de $2.625.
En el otro extremo se encuentran las líneas que dependen del Gobierno nacional, donde el mínimo se mantiene en $650, el mismo valor que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de la Provincia, el boleto más bajo corresponde al Partido de la Costa, con una tarifa mínima de $698.
Entre las grandes ciudades bonaerenses, Tandil y Mar del Plata exhiben valores considerablemente más altos. En la primera, el mínimo asciende a $1.506, mientras que en la segunda trepa a $1.550.
Sin embargo, esos montos no alcanzan los picos que se registran en otros puntos del territorio. Como se mencionó, el boleto urbano más caro del país se paga en Pinamar, donde el pasaje mínimo cuesta $2.625. Detrás en le listado provincial se ubica Pergamino que tras una reciente suba del 5,36%, el valor quedó en $2.332.
Fuera de la Provincia, también se observan tarifas elevadas. En San Martín de Los Andes cuesta $2.500, mientras que en Bariloche el boleto alcanzó los $2.046 luego de un incremento del 7,95%.
El listado de las ciudades más caras para viajar en colectivo se completa con Corrientes, donde el mínimo cuesta $1.890; Resistencia, con $1.885; Córdoba, con $1.720; y Orán, en Salta, con una tarifa básica de $1.700.
