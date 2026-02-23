Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

La Ciudad

La UNLP abrió la inscripción para cursar la novedosa Diplomatura en Deportes Electrónicos

La UNLP abrió la inscripción para cursar la novedosa Diplomatura en Deportes Electrónicos
23 de Febrero de 2026 | 11:04

Escuchar esta nota

La Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrió la preinscripción 2026 para cursar la novedosa Diplomatura en Deportes Electrónicos. La propuesta está destinada a quienes hayan finalizado la escuela secundaria y de forma particular a estudiantes de la UNLP.

Esta formación busca que el diplomado tenga una visión del ecosistema de los deportes electrónicos, es decir, sobre los jugadores, equipos, organizadores, comunicadores, entrenadores, publicidad, entre otros aspectos.  Además, que conozca los fundamentos tecnológicos de soporte para los Esports. La iniciativa contempla que se realicen actividades concretas en el ámbito del proyecto de Esports que tiene la UNLP.

Vale recordar que en el 2025 se diplomó la cuarta cohorte. Todas ellas con participación de estudiantes de diferentes facultades de la universidad platense.

Esports en la UNLP: cómo anotarse y requisitos

Las personas interesadas en cursar la 5ta edición de la Diplomatura en Deportes Electrónicos, deberán realizar la preinscripción a través de un formulario digital. La misma estará abierta hasta el 13 de marzo y se informó que los cupos son limitados.

Una vez cerrada la preinscripción, se iniciará el proceso de selección y se enviará una notificación con el resultado a la cuenta de correo indicada en el formulario antes del 31 de marzo. Los módulos se pueden cursar de manera presencial o virtual los días martes y jueves de 18:00 hs a 20:00 hs; mientras que los exámenes se toman los días lunes.

LE PUEDE INTERESAR

"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Un corte de luz en el centro de La Plata complica a los vecinos y al tránsito

La Diplomatura tiene una duración de 6 meses, en los que se desarrollarán 8 módulos. El inicio de las cursadas es en abril y finaliza en septiembre, con una pausa durante el receso invernal.

En el siguiente link se encuentra el cronograma de la diplomatura.

Esta es la documentación necesaria que se debe presentar digitalizada en forma clara y completa:

- DNI (frente y dorso)
- Certificado de Finalización de Secundario (Historial Académico/Analítico)
- Para alumnos de la UNLP:
           * Certificado de alumno regular
           * Historial académico (incluir todas las páginas)

- Correo de contacto: la dirección de correo proporcionada será utilizada para notificar el resultado de la preinscripción y toda comunicación oficial durante el curso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops

Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos

Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Mirtha Legrand cumple 99: los detalles del festejo y las claves de su longevidad

Reclamos por "olores penetrantes y molestias respiratorias" en la Ciudad: qué pasó
+ Leidas

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha

FOTOS | El predio de los talleres ferroviarios fue arrasado por las llamas

Abastense: la lista histórica frenó en las urnas el avance de La Cámpora

Etcheverry: un campeón marcado con épica

Comienza la era del "Cacique" Medina en Estudiantes, con el foco puesto en Newell`s

Newell’s, próximo rival de Estudiantes, está en llamas: Bernardi, interino

En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Últimas noticias de La Ciudad

"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata

Un corte de luz en el centro de La Plata complica a los vecinos y al tránsito

¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes

Cartonazo por $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
Espectáculos
¿Un ex jugador de Estudiantes entrará hoy en Gran Hermano Generación Dorada?
El Roña Castro "quiere boxear" a Wanda Nara: le aseguró alimentos para su comedor pero no cumplió 
Rosa María Juana Martínez Suárez: cómo nació el nombre artístico de Mirtha Legrand
Comienza Gran Hermano Generación Dorada, quiénes son los participantes: actores, ex GH y novios de famosos 
La periodista Andrea Taboada acusa que la mordió un perro en la playa: sangre, golpes, insultos y denuncia policial 
Deportes
VIDEO. El impresionante gol de Piedrahita, ex Gimnasia, digno de Puskas en Bulgaria
Cristian Medina fue recibido como una mega estrella en Brasil: "Se hizo largo este tema"
Cacique Medina: números y perfil del DT que asume en el Pincha
En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
Etcheverry: un campeón marcado con épica
Policiales
Octavo robo en una peluquería frente a Parque Saavedra: "Hay tanta miseria que son una constancia"
Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril
Peligro sobre ruedas: la postal que se naturalizó en la Costa
Veinte años de prisión para dos viudas negras
Investigan en La Plata las causas de un grave cuadro médico
Información General
Adicción a las redes: también afecta a los mayores
Detenida en Río denunció mensajes con amenazas
Los números de la suerte del lunes 23 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Atención: se detectó un caso de influenza aviar en aves silvestres en una laguna de la Provincia de Buenos Aires
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla