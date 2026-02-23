La UNLP abrió la inscripción para cursar la novedosa Diplomatura en Deportes Electrónicos

"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata
"Arden los ojos y pica la garganta": siguen las quejas por el misterioso y potente olor que invadió La Plata
Escuchar esta nota
La Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) abrió la preinscripción 2026 para cursar la novedosa Diplomatura en Deportes Electrónicos. La propuesta está destinada a quienes hayan finalizado la escuela secundaria y de forma particular a estudiantes de la UNLP.
Esta formación busca que el diplomado tenga una visión del ecosistema de los deportes electrónicos, es decir, sobre los jugadores, equipos, organizadores, comunicadores, entrenadores, publicidad, entre otros aspectos. Además, que conozca los fundamentos tecnológicos de soporte para los Esports. La iniciativa contempla que se realicen actividades concretas en el ámbito del proyecto de Esports que tiene la UNLP.
Vale recordar que en el 2025 se diplomó la cuarta cohorte. Todas ellas con participación de estudiantes de diferentes facultades de la universidad platense.
Las personas interesadas en cursar la 5ta edición de la Diplomatura en Deportes Electrónicos, deberán realizar la preinscripción a través de un formulario digital. La misma estará abierta hasta el 13 de marzo y se informó que los cupos son limitados.
Una vez cerrada la preinscripción, se iniciará el proceso de selección y se enviará una notificación con el resultado a la cuenta de correo indicada en el formulario antes del 31 de marzo. Los módulos se pueden cursar de manera presencial o virtual los días martes y jueves de 18:00 hs a 20:00 hs; mientras que los exámenes se toman los días lunes.
La Diplomatura tiene una duración de 6 meses, en los que se desarrollarán 8 módulos. El inicio de las cursadas es en abril y finaliza en septiembre, con una pausa durante el receso invernal.
En el siguiente link se encuentra el cronograma de la diplomatura.
Esta es la documentación necesaria que se debe presentar digitalizada en forma clara y completa:
- DNI (frente y dorso)
- Certificado de Finalización de Secundario (Historial Académico/Analítico)
- Para alumnos de la UNLP:
* Certificado de alumno regular
* Historial académico (incluir todas las páginas)
- Correo de contacto: la dirección de correo proporcionada será utilizada para notificar el resultado de la preinscripción y toda comunicación oficial durante el curso.
