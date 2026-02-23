Nuevo revés judicial para el imputado por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata

La causa que investiga el fallecimiento de Rocío Aylen Alvarito, la joven que perdió la vida al caer de un balcón en La Plata tras una discusión de pareja, sumó un nuevo capítulo judicial. Los abogados del único imputado en el expediente, presentaron un recurso de habeas corpus ante la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, los magistrados desestimaron la solicitud y el acusado permanecerá bajo arresto.

Este nuevo revés para la defensa de García ocurre luego de que la Justicia ya negara dos pedidos de excarcelación previos. A través de un comunicado oficial, la familia de la víctima confirmó que el recurso legal no prosperó. El habeas corpus funciona como una herramienta de urgencia ante detenciones arbitrarias, pero en este caso los jueces entendieron que la medida privativa de libertad es legal y necesaria para el proceso.

El entorno de Rocío Alvarito mantiene una guardia constante sobre cada instancia del proceso. En sus palabras, el rechazo a la libertad del acusado representa un paso fundamental para garantizar que la investigación no sufra desvíos. La familia agradeció el apoyo de la comunidad platense y ratificó que su lucha se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la memoria de Rocío, el acceso a la verdad y el pedido de justicia.



EL MENSAJE DE LA FAMILIA EN LAS REDES

"Seguimos firmes y atentos. No vamos a bajar los brazos. Gracias a cada persona que nos acompaña y que sostiene con su apoyo esta lucha tan dolorosa pero necesaria", expresó en un comunicado la familia de la joven.