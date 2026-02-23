Dejar el auto estacionado en el centro de La Plata sale caro: hasta $24 mil por día y el peligro de los "trapitos"

Dejar el auto estacionado en el centro de La Plata es un cálculo obligado antes de salir de casa ya que, según las zonas, se debe abonar un mínimo importe.

Quienes trabajan ocho horas, tienen turnos médicos o deben hacer trámites en la Ciudad saben que estacionar ya no es un gasto menor y que, conforme la opción elegida, la diferencia puede ser considerable, hasta transformarse en una gran erogación que se suma al presupuesto mensual.

El estacionamiento medido en La Plata

En ese esquema, el estacionamiento medido municipal aparece como la alternativa más accesible para estadías breves.

El sistema funciona de lunes a sábado en las zonas delimitadas del casco urbano y en City Bell. La tarifa es de $300 por hora en las franjas de menor demanda (de 7 a 10 y de 14 a 20) y de $500 entre las 10 y las 14.

Así, una jornada completa de 8 horas - combinando horas pico y no pico - puede rondar entre $2.400 y $3.600, dependiendo del horario en que se estacione.

Si la permanencia se extiende a 9 horas, el monto puede acercarse a los $4.000. Valores que, si bien son inferiores a los de una cochera privada, proyectados a un mes laboral también representan un gasto significativo.

Dejar el auto estacionado en una cochera en La Plata

En paralelo, guardar el vehículo en una playa cerrada implica números más elevados. En 49 entre 3 y 4, los precios para autos parten de $3.000 la hora y $15.000 la media estadía (12 horas), mientras que para camionetas ascienden a $4.000 la hora y $20.000 la media jornada.

Otra referencia es la playa de Diagonal 80 entre 5 y 6, perteneciente a una cadena con varias sucursales en Buenos Aires y única en la capital bonaerense. Allí la hora para autos cuesta $4.000, la media estadía (12 horas) $20.000 y la estadía completa $24.000.

Para camionetas, los valores son más altos: $5.100 la hora, $25.500 la media jornada y $30.600 las 24 horas. También reciben motos: $1.400 la hora, $6.400 la media estadía y $7.200 la jornada completa.

En estos espacios conviven clientes fijos y usuarios por rotación, y existen opciones mensuales - cuando hay disponibilidad - que rondan los $95.000 para autos en sector techado, $90.000 en planta superior y $110.000 para camionetas.

Los trapitos y el dilema de estacionar en La Plata

A ese esquema formal se suma otra variable difícil de calcular: los llamados “trapitos”. No existe un monto fijo, pero los pedidos arrancan en $1.000 y pueden aumentar según la zona o si hay eventos, e incluso solicitar transferencias electrónicas.

Aunque su presencia es habitual en distintos puntos del Centro platense, se trata de una actividad ilegal expresamente prohibida por ordenanzas vigentes en la ciudad.

La Ordenanza Nº 9.127 prohíbe en todo el partido la actividad de cuidadores de coches - tanto gratuita como paga - en la vía pública y también el lavado de vehículos en la calle. A su vez, el Código de Convivencia Urbana contempla sanciones para quienes ofrezcan servicios no autorizados en el espacio público. Pese a ello, la práctica continúa en distintos sectores del casco urbano.

Así, entre tarifas oficiales, opciones privadas y aportes informales, estacionar en el centro dejó de ser un detalle para convertirse en un plus que impacta cada mes en el bolsillo.