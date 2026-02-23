Dejar el auto estacionado en el centro de La Plata sale caro: hasta $24 mil por día y el peligro de los "trapitos"

Estatales reclaman al Gobierno bonaerense una convocatoria urgente a paritarias
El precio de dejar el auto en el centro platense: cuánto cuesta hoy estacionar en la Ciudad
Paro en el fútbol argentino: la decisión que tomó la AFA para los días que tienen que declarar Tapia y Toviggino
"No vamos a bajar los brazos": nuevo revés judicial para el imputado por la muerte de Rocío Alvarito en La Plata
Estudiantes presentó al "Cacique" Medina: con Verón al lado, comenzó a trabajar a la espera de Newell`s
Murió Oscar Pedrosa, dirigente de la UTA La Plata, a los 69 años
Investigadores platenses explican la falla que retrasó Artemis II y anticipan cuándo se lanzará el satélite Atenea para volver a la Luna
Los padres de la beba fallecida en Ensenada fueron liberados pero la investigación continúa
Apareció un lagarto overo en una casa de La Plata y sorprendió a todos
Mirtha Legrand sobre Milei por su cumpleaños 99: “Le preguntaría quién lo invitó”
“Quedó con lo puesto”: se le quemó la casa en Villa Elvira, perdió todo y está embarazada
No hubo acuerdo en la audiencia por FATE y el Gobierno convocó a un nuevo encuentro en marzo
Adelantan la campaña de vacunación 2026: el temor a un nuevo virus y las explicaciones del Gobierno
"Arden los ojos y pica la garganta": qué se sabe del misterioso y potente olor que invadió La Plata
Felipe Pettinato se negó a declarar en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo
VIDEO. La arenga de un ex Gimnasia en la previa de un clásico en España: "Agua fría, no cobramos, nos ca... de frío"
¡ATENCIÓN! Alerta amarilla en La Plata: cuándo llega lo peor de la tormenta este lunes
Chocaron un patrullero, escaparon y terminaron en un zanjón: fueron detenidos en City Bell
La Provincia suspendió el cobro de cuotas de un programa de viviendas
Alak y Kicillof analizaron el avance de la reconstrucción del histórico Teatro del Lago, que ya puso primera
En el podio tripero: Zaniratto tiene números al nivel de los tops
"Gobernabilidad garantizada": 25 efectivos y más de 40 narcos muertos tras el asesinato de "El Mencho"
Para qué día los estatales anunciaron el paro de 36 horas con movilización contra la reforma laboral
Atrasos de obras sociales afectan el abastecimiento de medicamentos
¿Un ex jugador de Estudiantes entrará hoy en Gran Hermano Generación Dorada?
Octavo robo en una peluquería frente a Parque Saavedra: "Hay tanta miseria que son una constancia"
Familiares y amigos convocan a una marcha en La Plata por la muerte de Eugenia Carril
La UNLP abrió la inscripción para cursar la novedosa Diplomatura en Deportes Electrónicos
Dejar el auto estacionado en el centro de La Plata es un cálculo obligado antes de salir de casa ya que, según las zonas, se debe abonar un mínimo importe.
Quienes trabajan ocho horas, tienen turnos médicos o deben hacer trámites en la Ciudad saben que estacionar ya no es un gasto menor y que, conforme la opción elegida, la diferencia puede ser considerable, hasta transformarse en una gran erogación que se suma al presupuesto mensual.
En ese esquema, el estacionamiento medido municipal aparece como la alternativa más accesible para estadías breves.
El sistema funciona de lunes a sábado en las zonas delimitadas del casco urbano y en City Bell. La tarifa es de $300 por hora en las franjas de menor demanda (de 7 a 10 y de 14 a 20) y de $500 entre las 10 y las 14.
Así, una jornada completa de 8 horas - combinando horas pico y no pico - puede rondar entre $2.400 y $3.600, dependiendo del horario en que se estacione.
Si la permanencia se extiende a 9 horas, el monto puede acercarse a los $4.000. Valores que, si bien son inferiores a los de una cochera privada, proyectados a un mes laboral también representan un gasto significativo.
En paralelo, guardar el vehículo en una playa cerrada implica números más elevados. En 49 entre 3 y 4, los precios para autos parten de $3.000 la hora y $15.000 la media estadía (12 horas), mientras que para camionetas ascienden a $4.000 la hora y $20.000 la media jornada.
Otra referencia es la playa de Diagonal 80 entre 5 y 6, perteneciente a una cadena con varias sucursales en Buenos Aires y única en la capital bonaerense. Allí la hora para autos cuesta $4.000, la media estadía (12 horas) $20.000 y la estadía completa $24.000.
Para camionetas, los valores son más altos: $5.100 la hora, $25.500 la media jornada y $30.600 las 24 horas. También reciben motos: $1.400 la hora, $6.400 la media estadía y $7.200 la jornada completa.
En estos espacios conviven clientes fijos y usuarios por rotación, y existen opciones mensuales - cuando hay disponibilidad - que rondan los $95.000 para autos en sector techado, $90.000 en planta superior y $110.000 para camionetas.
A ese esquema formal se suma otra variable difícil de calcular: los llamados “trapitos”. No existe un monto fijo, pero los pedidos arrancan en $1.000 y pueden aumentar según la zona o si hay eventos, e incluso solicitar transferencias electrónicas.
Aunque su presencia es habitual en distintos puntos del Centro platense, se trata de una actividad ilegal expresamente prohibida por ordenanzas vigentes en la ciudad.
La Ordenanza Nº 9.127 prohíbe en todo el partido la actividad de cuidadores de coches - tanto gratuita como paga - en la vía pública y también el lavado de vehículos en la calle. A su vez, el Código de Convivencia Urbana contempla sanciones para quienes ofrezcan servicios no autorizados en el espacio público. Pese a ello, la práctica continúa en distintos sectores del casco urbano.
Así, entre tarifas oficiales, opciones privadas y aportes informales, estacionar en el centro dejó de ser un detalle para convertirse en un plus que impacta cada mes en el bolsillo.
