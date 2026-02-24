La Provincia suspendió el cobro de cuotas de un programa de viviendas

En medio de una morosidad bancaria récord y un deterioro marcado en los créditos a familias, el gobierno de Axel Kicillof suspendió por 60 días el cobro de cuotas del programa Buenos Aires CREA, diseñado para que los bonaerenses puedan refaccionar, mejorar o ampliar sus viviendas a tasa subsidiada.

Así lo estableció Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA) a través de la resolución 320 publicada ayer en el Boletín Oficial.

Además de interrumpir el cobro de las cuotas mensuales, se prorrogó por el mismo plazo de 60 días el vencimiento de las obligaciones correspondientes y se suspendió la emisión y gestión de intimaciones de pago por deudas que registren los adjudicatarios alcanzados por la medida.

El programa “Buenos Aires CREA” fue creado en 2022 con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para la reforma, refacción y ampliación de viviendas en la provincia de Buenos Aires. Su implementación se instrumentó a través del Profide, en el marco del Plan Provincial de Infraestructura y benefició a miles de bonaerenses.

Con la disolución del Fondo Fiduciario, el Instituto de la Vivienda absorberá las tareas, obras en ejecución y operatorias que estaban a cargo del fiduciario. En ese contexto, y mientras el Poder Ejecutivo avanza en las acciones operativas, técnicas, financieras y administrativas necesarias para la liquidación del fondo, se consideró prudente establecer una suspensión transitoria del recupero de los créditos, que actualmente se encuentran en distintas etapas de ejecución.

Esto, además, se da en un contexto complicado para muchas familias. Según los datos oficiales, la morosidad en préstamos escaló hasta el 9,3 por ciento a fin de año, un salto de medio punto porcentual en el último mes y de 6,7 puntos en comparación con diciembre de 2024. El número no solo marcó un récord histórico, sino que encendió alertas en bancos y analistas, que observan un deterioro más rápido en la capacidad de pago de los consumidores.

Un nuevo informe del Banco Provincia dio a conocer que una de cada cuatro personas endeudadas tiene problemas para cancelar su crédito. El dato surge de la “Radiografía de la mora de las familias”, difundida esta semana.

El relevamiento toma el inicio de 2026 hasta la segunda semana de febrero y expone una brecha que se amplía entre las familias que arrastran algún tipo de deuda.

A fines de enero, Provincia Microcréditos había anticipado esta tendencia al revelar que alrededor de 1,4 millones de bonaerenses se encontraban en situación de riesgo crediticio medio o alto.

Según el informe, en 2024 y 2025 moderó la caída del consumo y operó como un ingreso complementario. En 2026 el escenario cambia. El aumento de la irregularidad podría profundizar la retracción. Las eventuales recuperaciones del poder adquisitivo, que todavía no llegan, no irán solo a incrementar la demanda interna, sino también a repagar deudas viejas.